MasterChef 24/7: Cómo quitarle lo salado a un caldo con este truco de cocina

Pocas sensaciones pueden ser tan frustrantes en la estufa como probar un caldo que lleva horas de reducción y descubrir que la mano se nos fue con la sal. En las cocinas profesionales de MasterChef 24/7, este descuido puede costar la permanencia de cualquier participante.

Y, aunque no estés bajo el juicio de los Chefs, seguramente no te gustaría que se te salara el caldo, por lo que te vamos a compartir una manera fácil y práctica de solucionar esta bochornosa situación. Toma nota.

¿Hay alguna forma de quitarle la sal al caldo?

Contrario a lo que muchos piensan, la solución no radica en verter litros de agua para diluir el líquido (aunque sí puedes intentar añadir un poco más caldo sin sal), ya que esto solo diluiría también el concentrado y la consistencia que tanto trabajo costó conseguir. El verdadero héroe del rescate culinario es un tubérculo básico que casi todos tenemos en la despensa: la papa.

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¿Qué neutraliza el sabor salado?

Este método, avalado por la ciencia culinaria y las abuelas por igual, es sumamente sencillo pero requiere precisión en el tiempo para que surta el efecto deseado. Cuando un caldo se pasa de sazón, la papa actúa como una esponja natural gracias a su alto contenido de almidón y porosidad, absorbiendo el exceso de sodio sin robarle el protagonismo a los demás ingredientes.

Lo único que debes hacer es tomar una papa mediana, lavarla a la perfección y pelarla. Puedes cortarla por la mitad o en rodajas gruesas para aumentar la superficie de contacto con el líquido.

Caldo de pollo.

Introduce los trozos de papa cruda directamente en la olla donde hierve el caldo. El secreto para que el truco funcione al cien por ciento es dejar que actúe a fuego lento durante un lapso exacto de 25 minutos.