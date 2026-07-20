Carmen recibe una emotiva sorpresa este domingo 19 de julio en MasterChef 24/7

La emisión de este domingo 19 de julio en MasterChef 24/7 quedará grabada como una de las más emotivas del reality, teniendo como protagonista a Carmen. La cocinera, quien ha demostrado una fortaleza inquebrantable en cada reto de eliminación, vio cómo las paredes de la cocina más famosa del país se transformaban en un torrente de nostalgia, amor familiar y lealtad incondicional.

Todo comenzó cuando en las pantallas del foro apareció una entrañable fotografía de "Las Divas", quienes posaron usando vestuarios idénticos a los que ella utiliza en el programa. Este primer gesto de apoyo ya auguraba una gala sumamente especial, pero las sorpresas estaban muy lejos de terminar.

Carmen recibe a sus papás y su perrita en MasterChef 24/7

Poco después, la conductora Claudia Lizaldi tomó la palabra y, con una sonrisa cómplice, le pidió a la participante que se trasladara de inmediato a la zona conocida como el "Mundo MasterChef 24/7". Fue ahí donde el corazón de Carmen se desbordó por completo al encontrarse con Chiquita, su amada perrita.

Para Carmen, Chiquita no es solo una mascota, sino un símbolo de resiliencia mutua. La cocinera había compartido previamente en el programa que la rescató directamente de la calle en condiciones de extrema vulnerabilidad; en aquel momento, los veterinarios le diagnosticaron pocas probabilidades de sobrevivir, pero contra todo pronóstico, la cachorra salió adelante. Desde aquel milagro, el vínculo entre ambas se volvió inquebrantable, y tenerla en el set recargó la energía de la competidora.

El clímax de la noche llegó con la aparición de sus padres, quienes viajaron desde Tijuana para abrazar a su hija en el momento de mayor presión de la competencia. Su madre le confesó entre risas el dulce sacrificio que hacen semana a semana: "Todos los días nos tienes desvelados, apoyándote". Asimismo, le relató el enorme impacto que está causando su participación en la frontera, asegurando que en Tijuana la gente no deja de preguntar por ella e incluso han colgado lonas en las calles expresando su orgullo.

Por su parte, su padre la cobijó con palabras de profunda confianza. "Vas muy bien", le externó, antes de pedirle junto a su esposa que mantenga el temple, le eche todas las ganas del mundo y bajo ninguna circunstancia se rinda.