MasterChef 24/7: ¿Cada cuándo se debe lavar el refrigerador para evitar malos olores y bacterias?

En las cocinas de alta exigencia como la de MasterChef 24/7, la excelencia de un platillo no comienza en el sartén, sino en el almacenamiento de los ingredientes. Un refrigerador con malos olores o descuidado es el peor enemigo de un cocinero, ya que la acumulación de bacterias puede alterar el sabor de los alimentos y, peor aún, provocar contaminación cruzada.

Mantener el refrigerador y el congelador impecables no es solo una cuestión de estética, sino de salud pública y respeto al ingrediente.

Muchos hogares cometen el error de limpiar este electrodoméstico únicamente cuando ocurre un derrame visible o cuando el olor a descomposición se vuelve insoportable. Sin embargo, los expertos en conservación aseguran que la higiene del frío debe seguir un calendario estricto para ser realmente efectiva.

¿Cada cuándo se debe limpiar el refrigerador?

Para garantizar la frescura digna de un restaurante con estrella Michelin, la aseguradora e institución de bienestar Mapfre comparte una guía infalible sobre la frecuencia exacta con la que debemos intervenir el refrigerador.

La limpieza exprés semanal: Lo ideal es darle una lavada rápida con agua y jabón neutro justo antes de meter la compra de la semana. Este hábito permite revisar qué alimentos están por caducar, retirar lo que ya no sirve y desinfectar las repisas antes de colocar los productos nuevos, evitando que los hongos del exterior colonicen el interior.

El mantenimiento profundo trimestral: Cada tres meses es obligatorio realizar una limpieza a fondo. Esto implica apagar el aparato, retirar todos los cajones, anaqueles y rejillas para lavarlos por separado y desinfectar hasta el último rincón del congelador, donde a menudo se acumula escarcha con residuos orgánicos.

Lavar el refrigerador

¿Con qué se debe limpiar el refrigerador?

Para erradicar por completo los malos olores y microorganismos, no basta con pasar un paño húmedo. Se recomienda emplear una solución de cloro especial para uso en la cocina, diluida correctamente en agua, teniendo extremo cuidado de enjuagar muy bien para que el químico no entre en contacto directo con la comida posteriormente.