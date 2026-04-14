La mayoría de las personas, incluyendo a los maquillistas profesionales, suelen utilizar la base como el mejor aliado para conseguir una piel uniforme, sin embargo, esta no es la única estrategia.

Lograr un tono parejo no depende al 100% de cubrir la piel con capas pesadas de maquillaje, más bien tiene que ver con la preparación de la misma.

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Los 3 secretos para que tu piel se vea uniforme sin base

Si quieres dejar a tu rostro descansar un poco del maquillaje, estos son los tres pasos sencillos y recomendados por expertos que te pueden ayudar:

Exfoliación química

Olvida los exfoliantes con granos que irritan y mejor utiliza un tónico con ácido salicílico o glicólico que te ayudará a disolver las células muertas y a limpiar los poros a profundidad.

Así te deshacerás de las texturas rugosas y también podrás devolver luminosidad natural en una sola noche, aunque si lo aplicas un par de veces por semana verás mejores resultados a largo plazo.

Estos son los tres trucos para una piel uniforme sin necesidad de bases pesadas|Pexels: MART PRODUCTION

Doble hidratación estratégica

El secreto viral de las pieles coreanas consiste en aplicar un suero hidratante cuando la cara aún está húmeda y sellar con una crema que contenga niacinamida.

Este último ingrediente es considerado el "borrador" de imperfecciones natural por excelencia, ya que ayuda a calmar las rojeces y a minimizar visualmente el tamaño de los poros.

Protector solar con efecto glow o con un ligero toque de color

El daño solar el la causa número uno de las manchas que hacen que tu rostro no tenga un color uniforme. Debes elegir los protectores solares con un FPS 50+ que además dejen en tu piel un acabado hidratado.

Agregar un protector solar con color en lugar de una base de maquillaje|Pexels: Sunny Skin

Esto funcionará a la perfección, ya que el brillo saludable te ayudará a distraer la vista de las pequeñas imperfecciones, haciendo que tu piel se vea sana y uniforme, sin la necesidas de capas pesadas de base.

Si lo deseas, puedes mezclar el protector solar con una BB Cream, que te ayudará a dar un ligero toque de color para una apariencia más homogénea.