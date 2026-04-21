3 señales de que necesitas reparar tu piel (no cubrirla)

Muchas veces pensamos que las imperfecciones de nuestra piel deben ser cubiertas y nos vamos a elegir correctores o bases pesadas y costosas, sin embargo, esta no siempre es una buena solución.

Y es que si nuestro rosto está mandándonos señales de que no se encuentra bien, el maquillaje solo será un parche que a largo plazo empeorará el problema de raíz. Hoy te compartimos las 3 señales de que tu barrera cutánea pide ayuda a gritos.

3 señales de que necesitas reparar tu piel

Textura irregular y descamación

Si al aplicar la base notas que el producto se agrieta o resalta las zonas secas que antes no estaban ahí, no es culpa de tu maquillaje. Es una señal clara de que estás atravesando por una deshidratación profunda o que tienes una barrera protectora dañada que no puede retener la humedad.

La solución es suspender todos los exfoliantes fuertes y buscar ingredientes como las ceramidas o el ácido hialurónico, así podrás dejar que tu rostro respire antes de retomar tu rutina habitual.

Las 3 señales que indican que debes reparar tu piel, no cubrirla|Pexels: Anna Tarazevich

Ardor o sensibilidad al aplicar cualquier producto

Si hasta tu crema hidratante te está causando picor, lo más probable es que tu piel se encuentre vulnerable. Cubrir esa rojez con capas de cosméticos solo atrapa las bacterias y sofoca la piel inflamada.

La solución está en aplicar la técnica del "menos es más" y limpiar nuestro rostro con fórmulas sin jabón y libres de fragancias, al menos por unos días.

Así sabes que tu piel necesita ser reparada, no solo cubierta|Pexels: cottonbro studio

Brotes constantes en zonas específicas

Si el acné aparece siempre en el mismo lugar, podrías estar en un ciclo vicioso. Es probable que estés usando maquillaje constantemente solo para tapar el brote, pero los químicos de estos productos y la falta de una limpieza profunda obstruyen los poros y generan más inflamación.

La solución está en "darle un respiro" a tu piel, al menos en las zonas afectadas y preferir tratamientos localizados con niacinamida que te ayuden a calmar la inflamación.