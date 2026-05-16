3 técnicas de “Body Glow” para resaltar clavículas y hombros

El body glow es la técnica estratégica de iluminar puntos altos del cuerpo para crear una ilusión de volumen, elegancia y una piel visiblemente más sana y tonificada.

Este tipo de efecto se encuentra inspirado en los desfiles de marcas de moda y en las alfombras rojas, por lo que es perfecto para llevar en un día de playa o durante algún evento especial.

El enfoque está en resaltar la estructura ósea de las clavículas y los hombros, zonas que captan la luz de manera natural y que, al ser enfatizadas, estilizan el cuello y la postura.

Las 3 técnicas de body glow para resaltar hombros y clavículas

De acuerdo con los expertos en maquillaje corporal, no es necesario cubrir toda la piel de brillo; lo mejor es que parezca que emana de la propia piel y que no luzca como una capa escarchada y superficial.

Para conseguirlo se necesita de aceites secos, iluminadores líquidos y polvos satinados; así el efecto será más duradero y resistirá el calor, el sudor y el roce con la ropa.

El body glow es perfecto para lucir en la playa o eventos especiales|Pinterest

La técnica del strobing focalizado

Se consigue aplicando un iluminador líquido o en crema directamente sobre la parte más sobresaliente del hueso de la clavícula y en la manzana del hombro. Mientras difuminas con los dedos dando toques suaves.

El efecto es un punto de luz intenso que hace que los huesos se proyecten hacia adelante, dando una apariencia de mayor delgadez y definición inmediata.

Los mejores trucos para conseguir el body glow perfecto|Pinterest

Mezcla de aceite seco e iluminador

Se consigue mezclando en la palma de tu mano un poco de aceite corporal, como de coco o de almendras, además de unas gotas de iluminador líquido dorado o bronce, extendiéndolo por todo el pecho y los hombros en movimientos circulares.

Contorneado corporal con sombras mate

Deberás utilizar un bronceador mate, un tono más oscuro que tu piel, y aplicarlo con una brocha pequeña en los huecos por encima y por debajo de la clavícula. Luego resaltarás el hueso con un polvo satinado claro, para profundizar las sombras naturales.

