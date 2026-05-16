3 formas de aplicar bases para piel con acné o poros y que se vea lisa

Las bases son la forma más fácil de cubrir la piel cuando tiene textura, como acné o poros. Aunque muchos pensarían que mientras más producto se aplique mejor, todo depende más de la técnica de anclaje y la nivelación.

Según los expertos, uno de los errores más comunes es arrastrar el producto, lo que levanta las escamas de la piel seca alrededor de los brotes y resalta la textura.

Por esta razón, el objetvo es rellenar ópticamente las hendiduras de los poros y cubrir el relieve sin crear una capa pesada que asfixie el poro o enfatice las imperfecciones.

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3 formas de aplicar bases para piel con acné o poros

Los maquillistas profesionales recomiendan el uso de herramientas de presión en lugar e fricción. Al emplear una de estas técnicas conseguirás que la base se asiente dentro de las irregularidades de la textura cutánea, creando una superficie uniforme que refleja la luz de manera constante.

Técnica de stippling con brocha densa

El método es usar una brocha de corte plano y cerdas compactas. Aplica la base mediante movimientos de punteado, con presión rápida y ligera, sobre las zonas con poros.

Aplicar la base correctamente tapa los poros y el acné|Pexels: MART PRODUCTION

En lugar de pintar sobre la piel, estás empujando el pigmento dentro de los poros y alrededor de los relieves del acné, logrando una cobertura total que nivela la superficie.

Aplicación con esponja húmeda y rebote

El método consiste en humedecer una esponja poliuterano, retira el exceso de agua y presiona la base sobre el rostro con movimientos de rebote constantes.

La forma correcta de aplicar la base en pieles con acné|Pexels: Alena Darmel

La humedad de la esponja suaviza la texturade la base y la adherencia es máxima. Al no haber arratre, no se levantan los pellejitos del acné en curación, dejando un acabado de piel difuminado.

Pincel de detalle para relieve alto

Esta técnica consiste en aplicar una capa de base muy fina en todo el rostro. Luego, toma una brocha pequeña de precisión y deposita una cantidad pequeña de base o corrector denso en la base del grano o del poro y difumina solo los bordes.