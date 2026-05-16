3 formas de aplicar bases para piel con acné o poros y que se vea lisa
Descubre cuáles son las mejores formas de aplicar bases para piel con acné o poros y conseguir que se vea lisa sin ningún tipo de imperfección o relieve
Las bases son la forma más fácil de cubrir la piel cuando tiene textura, como acné o poros. Aunque muchos pensarían que mientras más producto se aplique mejor, todo depende más de la técnica de anclaje y la nivelación.
Según los expertos, uno de los errores más comunes es arrastrar el producto, lo que levanta las escamas de la piel seca alrededor de los brotes y resalta la textura.
Por esta razón, el objetvo es rellenar ópticamente las hendiduras de los poros y cubrir el relieve sin crear una capa pesada que asfixie el poro o enfatice las imperfecciones.
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3 formas de aplicar bases para piel con acné o poros
Los maquillistas profesionales recomiendan el uso de herramientas de presión en lugar e fricción. Al emplear una de estas técnicas conseguirás que la base se asiente dentro de las irregularidades de la textura cutánea, creando una superficie uniforme que refleja la luz de manera constante.
- Técnica de stippling con brocha densa
El método es usar una brocha de corte plano y cerdas compactas. Aplica la base mediante movimientos de punteado, con presión rápida y ligera, sobre las zonas con poros.
En lugar de pintar sobre la piel, estás empujando el pigmento dentro de los poros y alrededor de los relieves del acné, logrando una cobertura total que nivela la superficie.
- Aplicación con esponja húmeda y rebote
El método consiste en humedecer una esponja poliuterano, retira el exceso de agua y presiona la base sobre el rostro con movimientos de rebote constantes.
La humedad de la esponja suaviza la texturade la base y la adherencia es máxima. Al no haber arratre, no se levantan los pellejitos del acné en curación, dejando un acabado de piel difuminado.
- Pincel de detalle para relieve alto
Esta técnica consiste en aplicar una capa de base muy fina en todo el rostro. Luego, toma una brocha pequeña de precisión y deposita una cantidad pequeña de base o corrector denso en la base del grano o del poro y difumina solo los bordes.