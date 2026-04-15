3 técnicas para rizarte el cabello sin quemarlo con una tenaza: trucos naturales

Si quieres tener el cabello rizado, pero te da miedo quemarlo con la tenaza porque no tienes suficiente técnica, puedes intentar las 3 técnicas que los expertos en belleza usan en las peluquerías sin maltratar el pelo porque usan puros productos nartuales . Siéntate y pon atención:

Usa tus dedos: es el truco más fácil y funciona. Glamour lo recomienda por que solo debes mojar tu cabello y aplicar un producto hidratador, como acondicionador o aceite de coco, que además te ayudará con el frizz. Luego, envuelve el cabello en los dedos y aplica spray. Termina aplicando aire frio con la secadora. Usa el papel aluminio: esta técnica es fácil de hacer y nunca falla. Debes doblar tu cabello en papel aluminio mientras haces mechones en zigzag para un efecto texturizado. Deja reposar por varias horas y listo. No uses la plancha ni calor. Usa un calcetín: este truco se hizo viral en TikTok y funciona, sobre todo si no tienes ninguna de las anteriores. Debes fijar la tela a tu cabello húmedo con una pinza y luego envolver los mechones. Vogue recomienda dejarlo toda la noche para un mejor resultado.

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¿Qué tan húmedo debe estar el cabello antes de empezar a rizarte?

El verdadero truco para lograr ondas sin calor está en la preparación del cabello. La clave es aplicar la regla del 80/20:

El cabello debe estar aproximadamente 80% seco y 20% húmedo antes de comenzar.

Si está demasiado mojado, no se secará correctamente dentro del calcetín o el aluminio; pero si está completamente seco, el rizo simplemente no se formará. Encontrar ese punto medio es lo que realmente marca la diferencia en el resultado final.

El truco para potenciar el efecto rizado del cabello

Además, puedes potenciar el efecto aplicando una pequeña cantidad de mousse o crema para peinar antes de enrollar el cabello. Esto ayudará a que la onda tenga “memoria” y se mantenga definida por más tiempo, evitando que se deshaga a los pocos minutos.

Para cerrar con broche de oro, el aire frío de la secadora es un gran aliado: sella la cutícula, fija la forma del rizo y aporta ese acabado brillante y pulido que eleva todo el look.