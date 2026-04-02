Decoración de uñas: las 3 últimas y hermosas tendencias para abril de 2026

El comienzo de un nuevo mes muchas veces significa una renovación total a la imagen, pues estos son los días que suelen aprovecharse para un corte de pelo o una visita al salón de belleza. Si este es tu caso y estás pensando cuál es el mejor diseño de uñas para abril 2026, entonces te encantará saber que hay varios modelos que están dominando las tendencias de belleza del momento.

1. Diseños de uñas frutales para un look original en la primavera 2026

Si ya te aburriste de ver flores por todas partes y quieres algo que salga de lo tradicional para complementar tus atuendos, el manicure frutal podría ser la mejor opción para ti. Como su nombre lo dice, consiste simplemente en poner pequeñas ilustraciones de tus favoritas mientras juegas con la base y técnicas para un acabado único.

3 diseños de uñas que serán tendencia en abril 2026 y se ven hermosas|Pinterest

Por ejemplo, puedes poner fresas, cerezas y uvas. Y para que no se vea tan básico, aplicar una capa de brillo que la haga relucir en todo momento. O para algo más atrevido, hacer las siluetas con piedritas o relieves de gel moldeable.

2. Manicure minimalista con "manchitas de pintura"

Entre las tendencias en diseños de uñas que triunfan este 2026, están los modelos de "polka dot". Ahora, esta inspiración se renueva por completo con un efecto más artístico que queda elegante y se trata solo de cambiar los puntitos de la superficie por diminutas manchas irregulares que simulan ser salpicaduras de una pintura.

3 diseños de uñas que serán tendencia en abril 2026 y se ven hermosas|Canva

3. Diseños de uñas francesas con perlas

Si eres de las que piensa que la punta francesa ya está obsoleta, debes saber que no hay nada más alejado de la realidad. Y es que en todo 2026, el modelo del french clásico se transformará en preciosas versiones que terminarán demostrando por qué sigue vigente después de tanto tiempo.

3 diseños de uñas que serán tendencia en abril 2026 y se ven hermosas|Pinterest

En este caso uno de los diseños de uñas para abril que les favorecen a todas, es con la que le cambia el protagonismo al esmalte blanco por aplicaciones de perlas miniatura. Es decir, en la parte alta va una base uniforme (puede ser nude o de tu color preferido) y en la zona baja se traza una especie de medialuna llena de perlitas para un acabado llamativo. O bien, la silueta clásica con piedras en toda la superficie.