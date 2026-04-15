5 diseños de uñas french que reemplazan las típicas líneas: se ven elegantes

Las uñas french (francesas) se destacan fácilmente sobre todas las demás por sus líneas, ya sea en la punta o invertidas en la cutícula. Sin embargo, más allá de este estilo sencillo pero elegante, hay otros diseños que también destacan y pueden reemplazar a las típicas, ya que se ven elegantes, sofisticados y son igual de sencillos de hacer.

De acuerdo con Elle, especialistas en belleza en Francia señalan que el diseño de uñas francesas se distingue por ser un lienzo en blanco para idear figuras o signos que le dan un estilo diferente a cada manicure. El secreto, según destacan, es que siempre se vea “natural”; es decir, que menos es más.

¿Cuáles son los diseños de uñas french diferentes, pero elegantes?

1. French difuminado (baby boomer): En lugar de una línea marcada, el blanco se difumina suavemente sobre la base nude o rosa. Se ve como un degradado muy sutil, elegante y limpio. Ideal si buscas algo discreto pero sofisticado.

Así luce el diseño de uñas French degradado.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. French con micro brillo: Se sustituye la punta blanca por una línea muy fina de glitter o brillo delicado. No es exagerado: aporta luz a la uña sin perder naturalidad. Perfecto para un look moderno y pulido.

Las uñas con diseño french son un clásico de la manicure francesa. |(ESPECIAL/PINTEREST)

3. French lateral (side french): La “punta” se coloca en un costado de la uña, formando una línea curva o diagonal. Es diferente pero minimalista. Da un efecto estilizado y alarga visualmente los dedos.

Uñas french lateral.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. French con contorno (outline nails): En vez de pintar la punta, se dibuja un borde fino alrededor de toda la uña (puede ser blanco o nude más claro). Se ve muy moderno, limpio y elegante, como si la uña estuviera enmarcada. Se ve mejor en uñas de largo medio o largo porque en uñas muy cortas, el contorno puede hacer que la uña se vea más pequeña de lo que es.

Diseños de uñas french diferentes,|(ESPECIAL/Pinterest)

5. French en tonos neutros (reverse soft french): Se reemplaza el blanco por tonos como beige, leche, gris claro o rosado suave, tipo Milky French, y puede ir en la punta o en la cutícula. Mantiene el estilo clásico pero con un giro actual y más natural.

Así luce la uña french en tonos neutros.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Almendra o Cuadrada? La forma de uña ideal para cada diseño francés

Si quieres experimentar con las uñas francesas por primera vez, debes acertar en la forma de la uña. Una duda común es sobre si quedan más bonitas en almendra o cuadrada. Estas son las ventajas y desventajas de cada una: