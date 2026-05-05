No necesitas usar filtros para obtener una piel lisa que luzca suave y joven, los retoques digitales quedaron en el pasado y lo de hoy es conseguir una textura uniforme y luminosa en la vida real.

Lo más importante es que dejes de centrarte solo en cubrir las "imperfecciones" y mejor empieces a preparar bien tu piel antes de aplicar el maquillaje.

Tu rutina de skincare también jugará un papel importante en cómo luce tu cara, así que trata de usar los productos básicos: que limpien, hidraten y protejan de los rayos del sol.

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Las 3 técnicas para que tu piel se vea lisa sin filtros

El efecto doble cleansing o doble limpieza

La textura irregular muchas veces se debe a la acumulación de residuos. Es preferible que limpies tu cara primero con un aceite o con un bálsamo y posteriormente con un gel a base de agua, para asegurar que los poros estén libres de impurezas.

El resultado de mantener unos poros realmente libres será una superficie mucho más lisa en la que la luz rebotará mejor y, por lo tanto, lucirás una piel suave en persona y en las fotografías.

La técnica de doble limpieza ayudará a que tu piel se vea más lisa|Pexels: Beyza Kaplan

Exfoliación química y adiós a los gránulos

Si deseas un efecto de piel más lisa, será mejor que te olvides de los exfoliantes físicos, ya que estos pueden irritar tu piel y hacer que luzca acartonada o tenga más brotes.

Es mejor que optes por tónicos con AHA, como ácido glicólico o BHA que es ácido salicílico. Estos dos disolverán las células muertas de manera uniforme, afinarán los poros y suavizarán las líneas de expresión sin agredir la barrera cutánea.

La hidratación mejora la piel del rostro|Pexels: Alena Darmel

Técnica del primer con color

En lugar de capas pesadas de base que se asientan en los poros, mejor usa un primer difuminador seguido de una skin tint o BB cream.

Al aplicar menos producto y trabajar con capas finas evitarás el efecto acartonado y dejarás una piel que visiblemente respira y mantiene un acabado natural y pulido.

