7 beneficios del “Skin Cycling” para principiantes
Descubre cuáles son los beneficios del skin cycling, un método de cuidado de la piel que busca optimizar la salud de la barrera cutánea y su recuperación
El skin cycling es un método de cuatro noches que fue diseñado para optimizar la salud de la barrera cutánea. Se basa en el principio de la recuperación estratégica que evita bombardear a la piel con activos potentes todos los días.
Esto quiere decir que se establecen periodos de descanso para que las células puedan recuperarse. Este enfoque previene la inflamación crónica de bajo grado, la cual acelera el envejecimiento y causa sensibilidad.
El ritmo marcado va de exfoliación a retinoide a recuperación, para respetar el tiempo de renovación natural de la piel, esto permite que los ingredientes también funcionen mucho mejor.
Los 7 beneficios del skin cycling
- Eliminan el efecto quemado
Muchos principiantes de skincare dañan su piel por usar retinol o ácidos a diario. Al intercalar las noches de descanso, se reduce el riesgo de sufrir quemaduras químicas o dermatitis, manteniendo la piel sana mientras se acostumbra al tratamiento.
- Reparación real de la barrera curánea
La piel necesita lípidos y ceramidas para mantenerse fuerte. Las dos noches de recuperación del skin cycling permiten que la barrera se reconstruya, evita la pérdida de agua y deja la piel suave.
- Maximización de los activos
Si se usan demasiados productos, la piel tiende a saturarse. Al dar espacio entre cada tratamiento, ambos ingredientes cumplirán su función al 100%.
- Reducción de inflamación
La inflamación constante apaga el brillo natural del rostro, este método calma la piel y reduce las rojeces o el aspecto de piel estresada.
- Controla textura y poros
La exfoliación química semanal mantendrá los poros limpios. Al aplicarse solo una noche, se previenen brotes de acné y se mejora la textura en general.
- Estímulo de colágeno sostenible
El skin cycling permite que el retinol trabaje de forma profunda la noche 2, sin que la irritación obligue a suspender el tratamiento.
- Rutina simple
Además de ahorrar en productos, solo usarás lo necesario, es la forma más económica y eficiente de mantener una piel de cuidado profesional desde casa.