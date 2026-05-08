5 accesorios imperdibles que debes tener en tu tote bag si vas al concierto de BTS en la CDMX

La cuenta regresiva inicio para vivir los conciertos de BTS en la Ciudad de México y mientras ARMY prepara los outfits, lightstick y freebies, hay algo igual de importante que muchas veces se olvida, armar tu tote bag, cangurera, mochila transparente o bolsa de mano con los accesorios adecuados que te sacarán de un apuro.

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Recuerda que si eres de las que va a asistir al concierto vas pasar varias horas fuera de casa, te enfrentarás al transporte público lleno y sobretodo vivirás un concierto lleno de emoción y momentos únicos los cuales querrás grabar en todo momento por lo que aquí te dejamos los accesorios imperdibles que debes llevar sí o sí.

A continuación te dejamos los 5 accesorios imperdibles que debes llevar en tu bolso y estos son objetos de emergencia hasta cosas que te ayudarán a mantener tu celular con vida para grabar cada momento a BTS.



Pañuelos desechables:

Aunque parece un detalle pequeño, los pañuelos desechables pueden convertirse en el accesorio más putin,m ya que, en muchas ocasiones el recinto no cuenta con papel desechable en los sanitarios, además, te ayudará a limpiarte el sudor, lágrimas o incluido sirve para elevarlos durante el concierto.

Batería portatil:

Quizá uno de los objetos más importantes es llevar una batería portátil, ya que, durante el concierto muchas veces el estar grabando y sacando bastantes fotos reduce el tiempo de esta misma, por lo que es importante para que al finalizar el concierto puedas comunicarte con tu familia o amigos.

Con el Powerbank de Hello Kitty tu peque nunca se quedará sin batería / Foto: Cortesía Dinero en efectivo y cambio:

Aunque muchos lugares aceptan ya pagos con tarjeta o transferencia, es importante que para este tipo de eventos lleves dinero en efectivo y sobre todo cambio, ya que, en divers ocasiones si vas en transporte público es necesario igual regresarte en él, pero por cuestiones de tiempo no se alcanza por lo que se activan camiones que te acercan a tu destino y solo aceptan pago con efectivo.

La convocatoria está enfocada en perfiles de áreas como Relaciones Internacionales, Psicología, Comunicación o Ciencias Políticas.|Imagen Ilustrativa Tarjeta del Metro/Metrobus:

Como te lo mencionamos anteriormente, muchas veces para acudir a conciertos o eventos masivos es mejor llegar en transporte público por lo que la tarjeta de movilidad es necesaria para que puedas trasladarte con ella en el Metro, Metrobús, Trolebús o camiones.

Idedntificación:

Llevar una identificación oficial siempre es importante en eventos masivos, especialmente si surge alguna emergencia o necesitas comprobar datos personales. Recuerda que esta se utiliza solamente en casos de emergencia por lo que se recomienda guardarla perfectamente

Identificación, indispensable para que emitan su voto.