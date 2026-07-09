3 tipos de descanso que tu cuerpo necesita urgentemente, ninguno es dormir

El agotamiento crónico que experimenta la mayoría de las personas en la sociedad actual no se soluciona durmiendo más, ya que el tipo de descanso que se requiere en nuestro cuerpo es dirente a aumentar las horas de sueño.

Si una persona está durmiendo sus ocho horas recomendadas y aún así se siente cansada, no padece un déficit de sueño, sino un déficit de descanso específico.

Entender la diferencia entre dormir y descansar es el primer paso para revertir el síndrome de la fatiga crónica y optimizar la productividad diaria. Mientras que dormir es un proceso metabólico e incosciente de restauración física general, el descanso es una práctica consciente que busca mitigar el estrés.

Los 3 tipos de descanso que necesita tu cuerpo que no son dormir

Descanso mental

Programa micro-pausas de dos minutos cada dos horas durante tu jornada laboral. Durante este tiempo, aparta la vista de las pantallas, cierra los ojos y realiza respiraciones profundas.

El agotamiento crónico se presenta más allá de las horas del sueño|Pexels: Pavel Danilyuk

Otro método altamente efectivo es el brain dump o vaciado mental: escribe en una libreta física todos tus pensamientos y pendientes antes de terminar el día para liberar la memoria de trabajo de tu cerebro.

Descanso sensorial

Desconéctate por completo de los estimulos ambientales artificiales. Tu sistema nervioso se encuentra saturado por las luces de las pantallas, las notificaciones del teléfono, el ruido del tráfico y las conversaciones constantes.

Practica el ayuno de pantallas apagando tu celular una hora antes de irte a dormir, también puedes utilizar tapones para los oídos durante unos minutos a mitad del día o pasar tiempo en una habitación oscura y silenciosa.

Para mantener un buen descanso, el cuerpo y la mente necesitan pausas durante la jornada|Pexels: Mikhail Nilov

Descanso emocional

Puedes practicarlo dándote el espacio y el tiempo necesarios para expresar de forma auténtica lo que sientes, eliminando la necesidad de complacer a otros.

El descanso emocional requiere que dejes de actuar y te permitas ser vulnerable. Puedes conseguirlo poniendo límites, diciendo "no" sin sentir culpa o compartiendo tus verdaderas preocupaciones acudiendo a terapia, en un diario personal o con uno de tus amigos de confianza.

