7 señales silenciosas de que tu cuerpo tiene los niveles de inflamación crónica elevados por el estrés
El estrés puede generar múltiples cambios en nuestro cuerpo, uno de ellos es elevar los niveles de inflamación al punto de convertirla en crónica
La inflamación crónica constituye una de las mayores crisis de salud silenciosas de la sociedad actual. Y actúa como un enemigo invisble que degrada los tejidos corporales de forma progresiva.
Este fenómeno ocurre cuando el sistema nervioso percibe una amenaza constante debido al exceso de cortisol, lo que mantiene al sistema inmunitario en un estado de alerta permanente.
Identificar los síntomas de un organismo inflamado a tiempo es fundamental para evitar un colapso del sistema o un cuadro de fatiga crónica.
Las 7 señales silenciosas de que tu cuerpo tiene inflamación crónica
- Fatiga persistente que no mejora con el descanso
Los niveles crónicamente altos de cortisol y las citoquinas proinflamatorias interfieren con la función de las mitocondrias, impidiendo que produzcan energía de manera eficiente y alterando el ciclo natural de sueño.
Si despiertas sintiéndote cansado a pesar de haber dormido las horas adecuadas, o experimentas una pesadez física continua y niebla mental durante el día.
- Problemas digestivos constantes
Si sufres de distensión abdominal, gases frecuentes, reflujo o cambios repentinos en tu tránsito intestinal sin una causa aparente en tu dieta.
- Dolores articulares o musculares erráticos
Si sientes rigidez al levantarte por las mañanas o experimentas molestias vagas en diferentes articulaciones y músculos que cambian de lugar sin haber realizado un esfuerzo físico previo.
- Brotes cutáneos repentinos y envejecimiento prematuro
Si aparecen inesperadamente brotes de acné en edad adulta, eccemas, enrojecimiento difuso o una piel de aspecto opaco, deshidratado y propenso a líneas de expresión marcadas.
- Antojos incontrolables
Si experimentas una necesidad intensa de consumir alimentos dulces, panadería, comida ultraprocesada o caféina, especialmente a media tarde o en la noche.
- Dificultad para perder grasa, especialmente en el abdomen
Si notas un aumento del volumen en la sección media del cuerpo o te resulta imposible reducir medidas a pesar de que estés llevando una alimentación saludable y hagas ejercicio constantemente.
- Infecciones frecuentes y recuperación lenta
Te contagias con facilidad de cualquier resfriado común, sufres de alergías constantes o notas que los pequeños rasguños y heridas tardan muchas semanas en sanar totalmente.