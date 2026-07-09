7 manualidades inspiradas en ‘KPop Demon Hunters’ que puedes hacer con tus hijos: paso a paso

KPop Demon Hunters se estrenó hace poco tiempo , pero sigue siendo tema de conversación entre los niños y adolescentes que quedaron fascinados con Las Guerreras K-Pop de HUNTR/X. Además de los juguetes oficiales inspirados en la película, existen divertidas manualidades que puedes realizar en casa junto a tus hijos para fomentar la creatividad, la imaginación y las habilidades artísticas.

Lo mejor de estas actividades es que requieren materiales fáciles de conseguir en papelerías o que probablemente ya tengas guardados en casa. Antes de comenzar, revisa cada propuesta y elige la que mejor se adapte a la edad e intereses de los pequeños. Estas son algunas ideas compartidas por usuarios en Pinterest.

Ideas de manualidades de KPop Demon Hunters para hacer con niños

1. Micrófonos de estrellas K-Pop Demon Hunters: Convierte tubos de cartón de papel de cocina en micrófonos personalizados. Pinten los tubos con colores brillantes como rosa, morado o azul metálico y agreguen una bola de unicel o papel aluminio en la parte superior. Después, pueden decorarlos con diamantina, pegatinas de estrellas y corazones para crear un accesorio digno de una gran presentación musical.





2. Máscaras de cazadores de demonios: Utilicen cartulina, foamy o platos desechables para diseñar máscaras inspiradas en los héroes de la historia. Dibujen ojos llamativos, símbolos mágicos y detalles fantásticos que representen a sus personajes favoritos. Luego recorten la máscara, añadan una liga elástica y decoren con marcadores fluorescentes para darle un aspecto misterioso y aventurero.

Máscaras de KPop Demon Hunters

3. Lightsticks personalizados de KPop: Los lightsticks son uno de los símbolos más representativos del K-Pop. Para elaborarlos, utilicen tubos de cartón como mango y una esfera transparente o una bola de unicel en la parte superior. Decórenlos con colores inspirados en la película y agreguen cintas de colores. Incluso pueden colocar una pequeña luz LED para que brillen durante sus conciertos imaginarios en casa.

Los lightsticks son uno de los símbolos más representativos del K-Pop. Decórenlos con colores inspirados en la película y agreguen cintas de colores. Incluso pueden colocar una pequeña luz LED para que brillen durante sus conciertos imaginarios en casa. 4. Pulseras de la amistad temáticas KPop Demon Hunters: Con cuentas de colores y letras, los niños pueden crear pulseras inspiradas en sus personajes favoritos. Formen nombres, frases divertidas o palabras relacionadas con KPop Demon Hunters para personalizar cada diseño. Esta actividad ayuda a desarrollar la motricidad fina y permite intercambiar pulseras entre amigos y familiares.





5. Mini escenario para conciertos: Utilicen una caja de zapatos vacía para construir un escenario de K-Pop. Decoren el fondo con papel brillante, luces de papel y dibujos inspirados en la ciudad o en los escenarios de la película. Después, elaboren figuras de los personajes con cartulina y palitos de madera para recrear conciertos, coreografías y aventuras contra demonios.

6. Amuletos contra demonios: Recorten círculos, estrellas o figuras de cartón grueso y píntenlos con colores metálicos. Añadan símbolos mágicos, lunas, rayos o corazones inspirados en la historia para crear amuletos únicos. Finalmente, coloquen un cordón para convertirlos en colgantes o llaveros que los niños puedan usar como sus propios talismanes protectores.