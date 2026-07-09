7 hábitos de movimiento diario para acelerar el metabolismo de forma natural después de los 30 años

Luego de los 30 años, algunas personas pueden presentar un declive metabólico, por lo que se requieren hábitos de movimiento diario para acelerar el metabolismo.

Esto debido a que, además de que existe una pérdida progresiva de masa muscular conocida como sarcopenia subclínica, también existe un sedentarismo corporativo en buena parte de la población, así como los cambios hormonales naturales que ralentizan la tasa metabólica basal.

Sin embargo, la ciencia del ejercicio demuestra que la solución más eficiente no radica en someterse a extenuantes sesiones de gimnasio, sino en la energía que se consume a través del movimiento diario que no se asocia con un entrenamiento estructurado.

Los 7 hábitos de movimiento diario que aceleran el metabolismo

De acuerdo con los expertos, existen al menos 7 microhábitos que están respaldados por la medicina del deporte y la fisiología metabólica y ayudan a reactivar la quema de energía diaria; estos son:

Realizar micropausas activas de caminata cada hora

Configura una alarma para levantarte de tu silla de trabajo cada 50 o 60 minutos y camina a paso ligero durante al menos dos minutos dentro de la oficina o tu casa.

Utilizar escaleras fijas en lugar del ascensor

Diseña una regla inquebrantable en tu rutina diaria: si tu destino se encuentra a menos de cuatro pisos de altura, sube y baja utilizando exclusivamente las escaleras tradicionales.

Estos son los ejercicios que debes hacer después de los 30 años|Pexels: Centre for Ageing Better

Trabajar en un escritorio elevado o de pie

Modifica tu estación de trabajo para pasar entre dos y tres horas de tu jornada laboral de pie, dividiendo el tiempo en bloques de 30 o 45 minutos a lo largo del día.

Realizar tareas del hogar con ritmo dinámico e intenso

Integra estas tareas como ejercicio para activar tu metabolismo, activando la circulación.

Caminar a paso rápido

Mientras realizas llamadas telefónicas, puedes caminar a paso rápido durante toda la conversación.

Ejercicios de un minuto

Antes de comer o al terminar tu jornada, realiza un minuto de un movimiento de fuerza corporal simple, como sentadillas libres, lagartijas en la pared o elevaciones de talones.

Después de los 30 años se requiere mover el cuerpo constantemente para activar el metabolismo|Pexels: Pavel Danilyuk

Adoptar el hábito de la caminata después de comer

Dedica entre 10 o 15 minutos a caminar a paso tranquilo inmediatamente después de terminar el almuerzo o la cena.

