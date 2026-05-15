Cómo disimular canas sin necesidad de tinte

En los remedios caseros regularmente se recomiendan infusiones o cremas que fortalecen el color o pintan de cierta forma las canas. Por eso, en estos 3 tips o recomendaciones debes prestar atención a lo que mejor te convenga. No se trata solamente de colocar mezclas con las cosas del hogar, sino de buscar otras opciones.

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¿Cuáles son las 3 mejores opciones para esconder las canas?

En la actualidad el enfrentarse a la aparición de canas es mucho menos fuerte que en el pasado. Hoy hay muchos consejos para sobrellevar los cambios e incluso para erradicarlos o disimularlos. Y justamente en ese sentido, aquí hay 3 remedios para combatirlas de manera efectiva.

Infusión de té negro o café

De los remedios caseros, sin lugar a dudas esta es la receta más conocida. Buscando no enfrentar tu cabellera a químicos o productos comerciales, se indica que es un tinte natural que se debe aplicar después de usar el shampoo cuanto te bañas. En la red hay decenas de recomendaciones, pero no vayas lejos y pasa a revisar en los artículos de Azteca UNO.

Cambiar la raya del cabello

En una segunda recomendación, la cual evidentemente acepta de cierta forma las canas, se indica que la raya de cabello es clave para disimularlas. Cuando usas tu melena siempre del mismo lado, se perciben las raíces blancas que van surgiendo. Ante eso, los expertos en peinados aseguran que si tú cambias la raya ligeramente o te atreves a apostar a un corte más messy… se crea volumen y hace que el contraste entre colores no sea tan evidente.

Usa sombras o sprays retocadores

Esta es la propuesta menos casera de todas, pero indican que suele ser efectiva. Lo recomendado por los propios estilistas es usar productos como sprays o polvos para raíces, lo cual funciona como si fuera maquillaje. En cualquier tienda, farmacia o supermercado las encuentras, tomando en cuenta que esto va en contra de la tendencia natural o casera. Sin embargo, las canas son perfectamente disimuladas con este tipo de oportunidades.