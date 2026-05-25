Cómo disimular canas sin necesidad de tinte

De manera bastante normalizada, muchas personas entran en un severo conflicto cuando las canas aparecen en el cabello. Y aunque es un proceso sumamente normal, se buscan todos los caminos posibles para desaparecer o al menos disimular el pelo blanco. Por ello, estos son 3 consejos de todo tipo para aparentar de mejor manera el desastre natural de la melena.

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¿Cómo puedes ocultar tus canas?

Ya sea por la edad, por asuntos genéticos y por pérdida de algunos elementos con el paso de los años, el cabello de las personas empieza a ponerse blanco. Por ello, algunos que no se agradan de ese cambio y buscan ocultarlas de distintas formas. He aquí 3 tips para lograr dicho objetivo exitosamente.

Accesorios estratégicos

En una primera opción que provocará a la creatividad, las canas se pueden ocultar un poco utilizando distintos accesorios en la cabeza. Y no se trata solamente de cubrir parcialmente ciertas zonas, sino de elevar looks y seguir tendencias tales como el street styles y la moda effortless. Ante eso, se te anima a usar pañuelos, gorras, pasadores o diademas para divertirte mientras encuentras lo que mejor te haga sentir.

Peinados con textura y ondas

Si tú eres de las personas que tienen el cabello completamente lacio, probablemente tengas que cambiar de look completamente. Si generas textura (incluso con cabello blanco en las raíces) lograrás a través de ondas suaves, peinados con volumen y las propias texturas naturales… dimensión y disimular crecimiento. Y en más del ámbito estético, este estilo genera un efecto relajado y moderno.

Cambiar la raya del cabello

Y para completar 3 consejos completamente alejados de remedios caseros o la utilización de productos comerciales que muchas veces no resultan económicos, basta con cambiar la raya del cabello. Es decir, con un cambio tan sútil se podrán disimular las canas, sobre todo si estas aparecen en la parte superior de la cabeza. O también se podría apostar por un peinado con más volumen, para que el contraste entre colores no sea tan evidente.