6 cortes de pelo para disimular la calvicie femenina: se ven hermosos

La pérdida de densidad capilar es una preocupación frecuente entre muchas mujeres, especialmente por la sensación de inseguridad que suele provocar. Y además de las soluciones dermatológicas que hay para esta condición, también se puede aminorar visualmente el efecto de calvicie cuando se usan los cortes de pelo correctos para lucir radiantes en cualquier ocasión.

Los cortes que "esconden" la falta de pelo en mujeres y son muy favorecedores

Corte bob en capas para el volumen . Además de que se ve súper elegante y está dominando en las tendencias de belleza este 2026 el corte bob con capas marcadas también es una excelente alternativa para tapar áreas que sufran de calvicie , ya que crean volumen controlado.

6 cortes que disimulan la caida del pelo en mujeres|Pinterest

. Además de que se ve súper elegante y está dominando en las , ya que crean volumen controlado. Largo medio leco de lado . Cuando se habla de que la falta de pelo se produce en la parte frontal, los flequillos suaves quedan muy bien para disimularlo . Y un estilo que le favorece a casi todos los tipos de rostro, son los que dejan la melana larga recta para agregar un flequillo de lado.



. Cuando se habla de que . Y un estilo que le favorece a casi todos los tipos de rostro, son los que dejan la melana larga recta para agregar un flequillo de lado. Cortes shag para las mujeres con pelo fino . Si además de experimentar cuadros de caída capilar, también tienes una textura muy fina que hace que se ve mucho menos abundante. puedes probar con los modelos tipo shag degrafilados . Esto ayudará a que se vean co volumen sin saturar la imagen y quedan con lacias u onduladas.

6 cortes que disimulan la caida del pelo en mujeres|Pinterest

. Si además de experimentar cuadros de caída capilar, también . Esto ayudará a que se vean co volumen sin saturar la imagen y quedan con lacias u onduladas. Lob para tapar los huequitos sin pelo a los lados . En caso de que tu problema sea que la caída de pelo se está presentando en las partes laterales, prueba con un lob que unifique toda la cabellera . Esta es una versión renovada del bob clásico que también enmarca el rostro.



. En caso de que . Esta es una versión renovada del bob clásico que también enmarca el rostro. Corte mariposa con textura . Otra de las tendencias en cortes de pelo que arrasarán este 2026, es el "butterfly cut"

6 cortes que disimulan la caida del pelo en mujeres|Pinterest

. Otra Wolf cut rejuvenecedor. Si quieres algo más atrevido, que te haga ver rejuvenecida y para tapar las entradas que se han ido quedando sin pelo, los cortes estilo wolf son los indicados. Tiene un poco de la esencia desordenada del shaggy, solo que prioriza más el volumen y le queda a todas.

¿Qué causa la pérdida de pelo en mujeres?

Además de renovar tu imagen con estos llamativos cortes de pelo, no te olvides de revisar que no tengas ningún problema de salud o alteración que esté causando la pérdida de pelo. De acuerdo con información de Clevelan Clinic, la calvicie en mujeres puede ser causada por diferentes motivos, como el estrés, desajustes hormonales, la toma de algunos medicamentos, malos hábitos alimenticios o hasta por predisposición genética.