Las ondas perfectas dan un cambio completo a tu imagen y a tu cabellera, es importante que sepas que puedes conseguirlas sin maltratar tu melena, y sin aplicar ningún tipo de calor.

Si quieres decirle adiós a la plancha y a la tenaza, las tres técnicas de peinado que te presentaremos hoy aprovechan el tiempo mientras duermes o descansas para crear volumen y movimiento natural.

Noticias Oaxaca del 14 de abril 2026

Los 3 trucos para conseguir ondas perfectas sin calor

El truco del legging o el cinturón de bata

Es el método viral por excelencia y se consigue dividiendo el cabello húmedo por la mitad y colocando un legging o el cordón de tu bata sobre la cabeza como si se tratara de una diadema.

Posteriormente, tomarás cada sección de pelo y la enrollarás alrededor de la tela, asegura todo con ligas en las puntas y duerme con ello. Al despertar verás que tienes ondas de salón definidas.

Enrrollar tu cabello en un legging o cinturón de bata te ayudará a conseguir ondas sin calor|Pinterest

Trenzas para un look beach waves

Para conseguir un efecto más relajado y desenfadado, debes usar trenzas. Si quieres ondas desde la raíz, realiza trenzas francesas apretadas mientras tu cabello está ligeramente húmedo.

Si lo que estás buscando son ondas solo en las puntas, entonces puedes hacerte trenzas tradicionales, desde una sola hasta tres, o más. Mientras más pequeñas sean, más marcados serán los rizos.

Las trenzas te ayudarán a conseguir un look de ondas natural|Pinterest

Buntis o space buns

Son los clásicos chonguitos; este peinado te ayudará a conseguir ondas grandes y con mucho cuerpo. Para poder conseguirlo, solo necesitas dividir tu cabello en secciones, desde 2 hasta 4, y después deberás enrollar cada una sobre sí misma, hasta formar un pequeño chongo apretado.

Después tendrás que sujetarlos bien y dejarlos actuar por algunas horas; al soltarlos, podrás pasar tus dedos para separar los mechones y también aplicar un poco de aceite para dar brillo.

Si duermes con space buns, al otro día tendrás unas ondas naturales|Pinterest

Un tip extra de los expertos es siempre aplicar un poco de crema para peinar o de mousse antes de comenzar con los peinados, para que la forma dure todo el día.