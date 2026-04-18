Este es el color que se ha convertido en tendencia en la decoración del hogar

Durante mucho tiempo, los tonos neutros se han vuelto populares en la decoración del hogar; aunque son opciones infalibles que fácilmente pueden usarse y combinarse, puede resultar muy aburrido, en especial para quienes desean obtener un estilo único y moderno.

¿Quién lo dijo primero? ¡Flor Rubio y Ricardo Casares encienden la polémica en el Sin Palabras!

En el mundo del diseño de interiores, se ha dado a conocer cuál es el color que se ha convertido en una tendencia, además de explicarte cómo puedes decorar fácilmente el espacio.

¿Cuál es el color en tendencia?

Un reconocido portal de diseños y decoración del hogar resalta que hay un nuevo color que ahora es toda una tendencia, ideal para quienes están en busca de obtener un espacio relajante y con una esencia única.

Se trata del verde pistacho, una tonalidad que se destaca por transmitir frescura y energía, además de destacarse por representar la calma. Se destaca por ser un tono que se recomienda para lograr un ambiente relajante y moderno.

Debido al tipo de tonalidad, muchos pensarían que es muy complejo combinarlo con otros colores, pero no es así, ya que fácilmente podemos aplicarlos en diversos elementos, texturas y tonos.

¿Qué color combina con el verde pistacho en casa?

Para que puedas usarlo en la decoración del hogar con el nuevo color en tendencia, te vamos a detallar cómo puedes usarlo en tu hogar y las diversas formas de combinación; te ayudarán a lograr una armonía constante. Considera los siguientes puntos:

Pequeños elementos: Si no quieres usarlo en todo el hogar, puedes aplicarlo en cojines vibrantes, alfombras, objetos decorativos o mantas; así puedes incorporar la tonalidad poco a poco.

Una pared: Puedes pintar solamente una pared en el tono para que puedas ver un cambio diferente.

Muebles: Otra opción para incorporar el cambio sin que sea tan drástico: te recomendamos incorporar muebles, ya sean sillas, sillones o gabinetes.

El arte: El uso de piezas de arte es una gran opción para implementarlas en tu hogar.

No olvides que la nueva tonalidad puede fácilmente combinarse con tonos neutros, terracota, mostaza, azul profundo, rosa o con texturas naturales, las cuales se encargarán de enaltecer la belleza de la casa.