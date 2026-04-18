El color predilecto para pintar los dormitorios que mejorará tu ánimo

Los dormitorios son espacios de relajación y descanso para las personas, por lo que es importante lograr un ambiente calmado, el cual es posible hacer con el uso de luces tenues y colores específicos, los cuales son capaces de mejorar el ánimo de las personas.

Ventaneando | Programa completo 14 de abril de 2026

Si deseas hacer un cambio importante en tu habitación, te detallaremos el color predilecto para pintar las paredes, una tonalidad que se destaca por su efecto calmante, ideal para remodelar tu espacio.

¿Qué color es recomendable para un dormitorio?

La realidad es que no es solo un color predilecto para los dormitorios; puedes escoger varias opciones para lograr un efecto favorecedor en el espacio del hogar. Si tu espacio es pequeño, puedes pintar las paredes con beige, gris suave o blanco, debido a que te ayudan a reflejar mejor la luz, además de ampliar visualmente.

Otras opciones que puedes usar en recámaras grandes son verde, azul, beige y tonos tierra, alternativas que se encargan de aportar calidez, generar un espacio acogedor, frescura, relajación; son versátiles y pueden mejorar tu ánimo.

Por otra parte, no olvides evitar los colores muy intensos, por ejemplo, rojos brillantes o amarillos, debido a que son colores que pueden resultar muy energéticos, logrando interferir en tu proceso de descanso y calma.

¿Cómo tener un cuarto relajante?

Además del usar un color predilecto para pintar los dormitorios, es posible hacer ciertos cambios sencillos en su apariencia, logrando un espacio relajante, el cual puede mejorar tu ánimo y tu descanso. Considera hacer lo siguiente:

Cambia la luz blanca de hospital que tienes, ya sea que incorpores luz Led cálida abajo de tu cama o una lámpara para uno de tus buros.

Cortinas de colores claros.

Una cama cómoda va a ser fundamental para que puedas descansar mejor.

En tus colchas o sábanas, escoge texturas cómodas para ti y que se acoplen a la estación del año.

Ordena el espacio, el desorden puede ser desalentador al momento de descansar.

Aplica aromas suaves como lavanda, te ayudará a inducir la relajación en poco tiempo.