Esto pasará con el documental que Alexa Parra preparó contra su papá

En medio de una presentación a la que asistieron madre e hija, se dio la intervención de los medios para hablar con la joven. Tras varios meses sin tener una interacción así con la prensa, la hija de Ginny Hoffman confrontó los cuestionamientos que se le hicieron ante los micrófonos y las cámaras, entre los que abordó el tema del documental que estaba preparando para hablar de su caso. Esto dijo Alexa Parra acerca de la fecha de estreno.

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¿Qué dijo Alexa Parra acerca del documental de su caso?

En medio de los siempre comentarios cruzados de su hermana, Alexa confrontó a la prensa e indicó lo que piensa acerca de los constantes cambios que existen alrededor de la condena de Héctor Parra. Y allí, precisamente habló del documental que estaba preparando junto con el productor, Felipe Nájera.

El producto audiovisual que estaba preparando Alexa Parra se titulaba “Los 2 juicios de Alexa”, lo que contaría el proceso que vivió tras la demanda impuesta sobre Héctor Parra, quien hoy cumple una condena de 12 años y seis meses por corrupción de menores. Sin embargo, dijo no tener más fuerzas para invertir en dicho documental.

“Ya ha sido demasiado desgastante, he pasado más de 12 horas en la Fiscalía, han sido terapias, medicamentos, han sido muchísimas cosas… En este momento no está en mis proyectos la verdad, porque ha sido muy desgastante”. Dejando en claro que se enfocará en rehacer su vida, pues el tema abrió un intenso debate, pues de nueva cuenta Héctor busca salir de la cárcel en menos tiempo.

@ventaneandouno #LoVisteEnVentaneando: Alexa Parra reacciona al amparo de su padre Héctor Parra contra la sentencia por corrupción de m3n0r3s. 😳 😰 #Ventaneando por #AztecaUNO 📺 ♬ sonido original - ventaneandouno

¿Es posible que el papá de Alexa Parra salga de la cárcel?

La condena de la que tanto se habla es la de Héctor Parra, quien tuvo a Alexa con Ginny Hoffman. La madre y la hija iniciaron un proceso contra el progenitor y tras diversas condenas, se le culpó al ciudadano mexicano por los delitos de menores agravado y abuso sexual. Según las fuentes, el padre buscaría un tercer amparo para buscar salir este mismo año. Sin embargo, en caso de no lograr algún beneficio en la ley, saldría entre finales del 2033 y principios del 2034.