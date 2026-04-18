Revelan supuesta estrategia del padre de Christian Nodal en medio de presunta separación con Ángela Aguilar

Estos días han estado inundados de rumores sobre una posible separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Sin embargo, se ha revelado que en caso de ser cierto, el padre del intérprete de “Botella tras botella” tendría una estrategia clara para proteger las finanzas de su hijo y evitar que el cantante pierda su millonaria fortuna.

¿Cuál es la estrategia del padre de Christian Nodal para proteger sus finanzas?

Recientemente el creador de contenido “ElAlex702” compartió en su cuenta de TikTok un video en el que revela que Jaime González, padre de Nodal, tendría una estrategia clara para evitar que su hijo pierda dinero luego de estar envuelto en un rumor de posible separación con Ángela Aguilar. En su video, el creador de contenido explica que el padre de Nodal controla sus finanzas por al menos 10 años más por lo que si el cantante de regional mexicano quiere hacer un gasto, debe consultarlo con el Señor Jaime González.

“Pero el padre de Nodal sale con una jugada increíble, un jaque mate que cambió todo y afectó a la familia Aguilar porque no se esperaba esto”, fueron palabras del creador de contenido, mismo que expresó que Jaime González habría obligado a su hijo a firmar un documento para controlar sus finanzas. “Cuando Nodal quiera gastar algo, está relacionado con la compañía, su padre tiene que aprobar eso” fue parte del mensaje del influencer. Así mismo “ElAlex702” mencionó que de acuerdo con los rumores que se han filtrado Ángela ha abandonado la residencia en donde se encontraba con Nodal para irse con su padre, luego de que Christian no quisiera decir de forma pública que tiene “una amante”. Hasta el momento esta información no ha sido confirmada de forma oficial por ninguna de las personas involucradas además de que el creador de contenido no dijo cuáles eran las fuentes de dónde había obtenido esa información.

Jaime González es dueño de la marca “Christian Nodal”

Recientemente se dió a conocer que Jaime González, padre de Nodal renovó los derechos sobre el nombre y marca de “Christian Nodal”, solicitud que hizó en octubre de 2025, lo que confirma que cuando Nodal compartió en redes sociales que él no era dueño de su nombre (como respuesta a la polémica del video “Un Vals”) es verdad ya que en sus historias de instagram compartió lo siguiente: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso…”. De acuerdo con lo que se ha revelado la marca está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y le pertenece al Señor González.