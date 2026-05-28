Los vellos enterrados o foliculitis en las piernas ocurren cuando el vello, tras ser rasurado o depilado, carece de la fuerza para romper la barrera de la piel y se curva hacia adentro, creciendo debajo de la epidermis.

Esto desencadena una respuesta inflamatoria del sistema inmune que produce pequeños bultos rojos, manchas oscuras y, en ocasiones, infecciones leves.

Para liberar el vello de forma segura y evitar que dejen cicatrices, los dermatólogos recomiendan aplicar una estrategia basada en la exfoliación química y en la reparación de la barrera cutánea a través de estos 3 diferentes trucos.

Los 3 trucos para eliminar los vellos enterrados en las piernas

Exfoliación química con ácido salicílico

Sustituye los exfoliantes físicos de grano grueso por un tónica o crema que contenga ácido salicílico al 2%. Aplícalo con un algodón sobre las piernas limpias tres veces por semana por la noche.

Esta técnica funciona porque a diferencia de los exfoliantes comunes, el ácido salicílico es liposoluble, lo que significa que puede penetrar dentro del poro para disolver la queratina y el sebo acumulados, abriendo camino para que el vello salga de forma natural.

Exfoliar tus piernas puede ayudarte a eliminar los vellos enterrados|Pexels: Sora Shimazaki

La técnica de la compresa térmica previa

Cuando tengas vellos enterrados e inflamados, necesitas colocar una toalla limpia humedecida en agua tibia, sobre la zona afectada durante 5 a 10 minutos antes de ducharte o depilarte.

Esto funciona porque el calor dilata suavemente los poros y ablanda la capa de piel queratinizada que cubre el vello. Esto reduce la resistencia de la epidermis y permite que el vello atrapado suba hacia la superficie sin necesidad de exprimir.

Los mejores consejos para eliminar los vellos enterrados de tus piernas|Pexels: cottonbro studio

Rasurado en dirección del crecimiento con barrera de gel

Si usas rastrillo o cuchilla, asegúrate de cambiar la hoja cada 3 pasadas, aplica un gel de afeitar altamente lubricante y desliza la navaja siguiendo estrictamente la dirección en la que nace el vello, nunca a contrapelo.

Esto funciona porque rasurar a contrapelo corta el vello por debajo del nivel de la piel y afila la punta del vello. Al crecer, esa punta afilada perfora la pared del folículo hacia adentro, garantizando que el vello se entierre nuevamente.

