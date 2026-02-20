34 ideas para reciclar papel en la oficina y que no lo tiren a la basura: te servirán mucho incluso en casa

El papel de oficina se acumula todos los días y, en ocasiones, algunas de las hojas pueden volver a usarse. Si te has preguntado cómo puedes reciclarlas y darles un segundo uso, pero no sabes cómo, aquí te damos 34 ideas fáciles para que no las tires a la basura; te servirán mucho incluso en casa.

Anteriormente, te mostramos algunas opciones de ropa vieja reciclada , puertas y hasta muebles. Ahora, revisa estas propuestas que te van a gustar porque la mayoría tienen que ver con manualidades.

Recicla papel y conviértelo en cuadernos aesthetic.|(ESPECIAL/Pinterest)

Canasta de papel reciclado.|(ESPECIAL/Pinterest)

Canasta con puntas para la basura.|(ESPECIAL/Pinterest)

Canasta para el baño hecho de papel reciclado.|(ESPECIAL/Pinterest)

Separadores y libreta de papel reciclado.|(ESPECIAL/Pinterest)

Ideas para reciclar papel de oficina.|(ESPECIAL/Pinterest)

Más ideas de cartas y decorativos con papel reciclado.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cuadernito para notas de papel reciclado.|(ESPECIAL/Pinterest)

Separadores vintage.|(ESPECIAL/Pinterest)

Envolver regalos o usar el papel para notas.|(ESPECIAL/Pinterest)

