3 ideas para reciclar ropa vieja y convertirla en otras prendas sin usar máquina de coser

Si quieres reciclar tu ropa vieja que ya no usas y que nada más está guardada ocupando espacio, pero no tienes una máquina de coser, no te preocupes, puedes hacerlo con tijeras, aguja, hilo o hasta pegamento textil. Te decimos 3 ideas fáciles que puedes hacer con diferentes prendas.

Las mejores ideas para reciclar ropa vieja sin usar máquina de coser

Una vez que sacaste toda la ropa vieja que ya no quieras, debes separarla por color, tipo de tela o por prenda. Luego, elige qué hacer con ellas antes de donarlas. Checa estas ideas.

Top halter: A una playera vieja puedes cortarle las mangas y el cuello para darle forma más abierta. Corta a parte trasera, dejando solo una tira central. Luego, con las tiras que te sobraron, crea una cinta para amarrar el cuello o la espalda. Ajústala cuanto más lo necesites y únela con pegamento textil.

Convierte la playera que ya no usas en un Top halte.|(ESPECIAL/Pinterest) Falda sin costuras: Esta la podrás hacer con unos jeans viejos que ya no uses. Solo debes cortar las piernas del pantalón a la altura que quieras. Abre las costuras internas de las piernas del pantalón. Usa esa tela sobrante para rellenar el espacio triangular del centro, tanto de adelante como de atrás. Fija las piezas con pegamento textil o con hilo resistente.

Chaleco vintage: Usa una sudadera vieja que esté muy amplia. Corta una línea recta por el centro frontal, retira las mangas, dobla ligeramente los bordes hacia adentro y fíjalos con pegamento textil para un acabado limpio. Puedes decorar con cinturones hechos con la misma tela.

Un bonito chaleco reciclado de una sudadera grande.|(ESPECIAL/Pinterest)

Otras ideas que puedes hacer para reciclar tu ropa vieja que ya no usas