El lavabo de pedestal es uno de los más tradicionales que durante años dominó el mercado y era de los incondicionales, pero en este 2026 existen otras opciones, como lo son estas 4 alternativas al estilo spa, a fin de crear un ambiente armonioso y relajado. Conoce las 6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más industriales.

La principal característica del lavabo estilo spa es el minimalismo y los detalles naturales. Es decir, se conforma de líneas puras, materiales orgánicos y griferías vanguardistas. El elemento para darle el toque que se espera es instalar iluminación ambiental, según un artículo del portal Acquabella. Estas son las 5 opciones para reemplazar la tarja de tu cocina por soluciones de acero inoxidable duraderas con cascada.

Los 4 lavabos al estilo spa

1. Lavabo de piedra natural: Esta opción le dará a tu baño un estilo resort de lujo. Puedes elegir desde tallados en mármol y ónix hasta piedra volcánica. Asimismo, combinarlos con madera clara. Su valor en el mercado va desde los 1,500 hasta los 5 mil pesos, aunque hay otros mucho más caros.

4 alternativas para sustituir el lavabo del baño por diseños estilo spa|Pinterest

2. Lavabo de concreto: Este lavabo flotante en tono arena o gris claro le dará una apariencia moderna y estilo hotel boutique. Cabe destacar que en el mercado hay unas opciones, pero lo ideal es contratar a un albañil, para que así vaya empotrado a la pared.

4 alternativas para sustituir el lavabo del baño por diseños estilo spa|Pinterest

3. Bowl sobre encimera: Estos modelos redondos de cerámica le darán a tu baño un estilo sofisticado y elegante. En el mercado hay diferentes estilos de lavabos con precios que van desde los 500 hasta los 2 mil pesos.

4 alternativas para sustituir el lavabo del baño por diseños estilo spa|Pinterest

4. Lavabo integrado en repisa: La encimera flotante es de madera, con un lavabo integrado. Esta opción crea un ambiente limpio y relajante, con el objetivo de asimilar a un spa nórdico, que tiene como característica principal los materiales rústicos, como el cedro y la piedra. En las plataformas digitales hay algunas opciones que cuestan 1,500 pesos.