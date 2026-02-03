4 cortes de pelo que te harán lucir más joven si eres lacia, son perfectos y fáciles de peinar

Encontrar un buen corte de cabello puede ser un gran reto, pues no basta con solamente pedirlo y ya, debemos de ser conscientes sobre nuestro tipo de rostro, facciones e incluso el tipo y densidad que tenemos, para lucirlo de gran manera día a día.

El clima en México suele cambiar de manera muy repentina, por lo que peinarse a veces puede ser un desafío, aunque con estas recomendaciones de cortes de pelo para cabello lacio lucirás radiante y además un poco más joven.

¿Qué corte de pelo pedir si tengo el cabello lacio?

Si tienes ganas de lucir diferente estas son nuestras recomendaciones para darle la vuelta a tu estilo, con los cortes de cabello que está marcando tendencia este 2026, donde además de lucir impecable, pueden restarte unos años.

