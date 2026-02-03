4 cortes de pelo que te harán lucir más joven si eres lacia, son perfectos y fáciles de peinar
¿Tienes ganas de cambiar de imagen? Estas son las mejores recomendaciones si tienes el cabello lacio, son ideales para lucir más joven.
Encontrar un buen corte de cabello puede ser un gran reto, pues no basta con solamente pedirlo y ya, debemos de ser conscientes sobre nuestro tipo de rostro, facciones e incluso el tipo y densidad que tenemos, para lucirlo de gran manera día a día.
El clima en México suele cambiar de manera muy repentina, por lo que peinarse a veces puede ser un desafío, aunque con estas recomendaciones de cortes de pelo para cabello lacio lucirás radiante y además un poco más joven.
¿Qué corte de pelo pedir si tengo el cabello lacio?
Si tienes ganas de lucir diferente estas son nuestras recomendaciones para darle la vuelta a tu estilo, con los cortes de cabello que está marcando tendencia este 2026, donde además de lucir impecable, pueden restarte unos años.
- Bob Francés con flequillo: Este estilo es ideal porque rejuvenece gracias a la vista que da pues el corte a la altura de la mandíbula o mejillas enmarca el rostro, logrando así suavizar las líneas de expresión, además de ser fácil de peinar, donde el verle ligeramente desordenado da un aspecto juvenil y relajado.
@jayne_edosalon French bob on a gorgeous face with rounder features and baby fine stick straight hair ❤️ I opened up and framed her cheekbones — this trick makes a bob work on anyone when cut at the right length. I styled her hair with Hair Balm for a soft and piecey look and then Undressed Texture Spray at the roots for a fuller, more voluminous silhouette. A little tuck behind her ears for a bend flip around her face… and that’s it! #jaynematthews #razorcut #hairtutorial #haireducation #summerhair #hairinspo #shorthairinspo #frenchbob #bobinspo #beforeandafterhair #hairtransformation #hairstory #shorthairstyle #bobcut #frenchbobhaircut #straighthair #finehair #classiccut #frenchhairstyle ♬ Who’s Afraid of Little Old Me? - Taylor Swift
- Blunt Bob: Un estilo recto suele ser asociado a la juventud, ya que las puntas forman una línea sólida que logra una apariencia más gruesa, lo que se puede interpretar como moderna, además es rápido de peinar y requiere de poco para mantenerse.
@higorgiuseppe_ Blunt Bob Cut Semi reto Semi triangular #haircut #shorthair ♬ suono originale - Roby Maverick - 𝕽𝖔𝖇𝖊𝖗𝖙𝖔 𝒔𝒂𝒏𝒏𝒂
- Shaggy Bob: La combinación de las capas desafiladas aportan un gran volumen así como movimiento al cabello lacio, es ideal si no quieres emplear mucho tiempo peinando y quieres lucir estilizada, dejando que las capas cortas hagan su magia.
@jayne_edosalon A modern short shag for Kat ❤️🔥 lots and lots of texture so she can just wake up and go and have a stylish haircut that requires little to no styling. She actually has dirty blonde hair so for color treated hair like this I recommend New Wash! It’s sulfate free and gently cleanses your hair so you don’t have to worry about it stripping your color. I’d also pair it with their bond boost (it’s similar to K18 or olaplex) to give the hair a big dose of hydration which will help control frizz and repair the cuticle, especially after it’s colored. And then while the hair is damp I’d spray it with Undressed for extra volume and then add Hair Balm to the ends to show off all the flips and kicks around your face ✨ #jaynematthews #shaghaircut #straighthairstyles #razorspecialist #edgyhair #shaggycut #shortshag ♬ Deceptacon - Le Tigre
- Corte Mariposa: Este corte para una media melena da un aspecto joven gracias a las capas suaves que enmarcan el rostro, además de aportar volumen al cabello, aportando cuerpo y frescura. Basta con secarlo para dar un aspecto “relajado”, el cuál le sienta a la perfección al estilo.
@alessandroragonehair Soft butterfly Cut ✂️ #butterflycut #haircut #hair #hairdresser #milano @ℳaino ♬ No Broke Boys - Disco Lines & Tinashe