Cómo lucir más joven con estos 4 cortes de pelo para mujeres mayores de 50 años con cabello lacio

Llegando a cierta edad es común tener un estilo ya definido, pues con una moda que todo el tiempo está cambiando poco a poco vamos identificando qué sí nos favorece y qué no tanto; aunque tampoco está de más probar y experimentar algunos estilos, sobre todo si estos te harán lucir revitalizada y más moderna.

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Tener el cabello lacio podría ser todo un reto, pues a veces es complicado mantenerlo y el día a día muchas veces hace que optemos por cortes simples, aunque estos podrían limitar nuestros estilos, sobre todo estando en una edad avanzada, por lo que te compartiremos algunos de los cortes que te harán rejuvenecer según los expertos.

Cortes de pelo para lucir más joven si tengo el pelo lacio

Este 2026, los expertos señalan que uno de los mejores recursos son las capas invisibles debido que con el paso de los años, es común que las mujeres pierdan densidad en el cabello, por lo que estos cortes son ideales:



Clavicut: Aporta movimiento natural a tu cabello, lo que le quita de manera directa la rigidez al pelo lacio al descansar sobre las clavículas. Su inclinación hacia la parte de enfrente estiliza el cuello, lo que te hará lucir más juvenil.

#lincolntramontini #clavicut ♬ Elegant - Bonoy HR @lincoln.tramontin Esse é o corte de cabelo mais pedido!!! #cortedecabelo

Aporta movimiento natural a tu cabello, lo que le quita de manera directa la rigidez al pelo lacio al descansar sobre las clavículas. Su inclinación hacia la parte de enfrente estiliza el cuello, lo que te hará lucir más juvenil. Kitty Cut: Además de enmarcar las facciones con ligereza y dinamismo, este corte se distingue por caer entre los hombros y la clavícula, resaltando el movimiento. Las suaves capas escalonadas alrededor del rostro te harán distinguir.



Además de enmarcar las facciones con ligereza y dinamismo, este corte se distingue por caer entre los hombros y la clavícula, resaltando el movimiento. Las suaves capas escalonadas alrededor del rostro te harán distinguir. Soft Shag: Frena la caída plana del pelo liso, lo que lo hace ideal para cabellos finos y delgados. Esta versión ligeramente relajada del clásico corte en capas combina capas desfiladas cortas y largas, aportando textura y movimiento.



Frena la caída plana del pelo liso, lo que lo hace ideal para cabellos finos y delgados. Esta versión ligeramente relajada del clásico corte en capas combina capas desfiladas cortas y largas, aportando textura y movimiento. Blunt Bob: Crea un marco de frescura y vitalidad debido a lo recto y pulido que es el corte, siendo que el largo a la altura de la mandíbula el mentón destaca el brillo natural del cabello, combinando con tus facciones.

#haireducation #onlinehaireducation ♬ original sound - Liz Haven @lizhaven The key to creating a clean, blunt bob is giving yourself room for grace in the detailing. I’d much rather have extra hair to perfect when dry than be forced to remove length. My mom loves to switch things up, so next time we might do a graduated bob, fringe, or layers. What do y’all want to see next? 😁♥️ #bobhaircut

¿Cómo mantener el cabello lacio después de los 50 años?

Elegir un corte no lo es todo, pues también es muy importante el cómo mantienes tu pelo, siendo este uno de los principales retos de toda mujer, por lo que es recomendable:

