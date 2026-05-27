Cómo rejuvenecer el rostro después de los 50 con estos 3 cortes de pelo para cabellos rizados

Con el paso del tiempo, los cabellos rizados suelen cambiar su textura, densidad y forma, por lo que muchos profesionales recomiendan adaptar el corte de pelo para favorecer la estructura del rostro y potenciar la belleza natural de los rizos. En esta línea, los estilos demasiado rígidos o pesados pueden endurecer las expresiones y restar luminosidad.

Expertos en peluquería como Ouidad, referente internacional en cabello rizado, y estilistas consultados por revistas como Vogue Beauty coinciden en que los cortes de pelo ligeros y con capas son los más favorecedores para mujeres mayores de 50 años. Estos son los looks que liberan todo el potencial.

¿Cuáles son los 3 mejores cortes para rejuvenecer el rostro con cabello rizado?

Los especialistas explican que el secreto está en encontrar estilos que aporten movimiento y enmarquen suavemente la cara.



Bob rizado en capas: aporta frescura y volumen controlado. Este corte llega generalmente a la altura de la mandíbula o los hombros y ayuda a definir los rizos sin generar exceso de peso. Los estilistas destacan que suaviza las facciones y da un aspecto moderno. Shag curly: consigue movimiento y efecto rejuvenecedor. El shag incorpora capas descontracturadas y flequillo ligero, ideal para dar dinamismo al cabello y crear una imagen más relajada y juvenil. Pixie rizado largo: ilumina el rostro y destacar los rasgos. Esta versión más suave del pixie tradicional mantiene textura en la parte superior y volumen estratégico para evitar un acabado demasiado rígido.

¿Qué recomiendan los estilistas para cuidar los rizos después de los 50?

Además del corte, los expertos aseguran que el cuidado del cabello es fundamental para mantener una imagen saludable y luminosa.



Evitar cortes rectos y pesados: mantener movimiento natural. Las capas ayudan a distribuir mejor el volumen y evitar el efecto triangular.

mantener movimiento natural. Las capas ayudan a distribuir mejor el volumen y evitar el efecto triangular. Hidratar profundamente los rizos: conservar elasticidad y brillo. Los cabellos rizados tienden a resecarse más con el paso de los años.

conservar elasticidad y brillo. Los cabellos rizados tienden a resecarse más con el paso de los años. Elegir flequillos suaves: suavizar las líneas de expresión. Los flequillos ligeros ayudan a enmarcar el rostro sin endurecerlo.

suavizar las líneas de expresión. Los flequillos ligeros ayudan a enmarcar el rostro sin endurecerlo. Potenciar la textura natural: evitar peinados demasiado estructurados. Los estilistas recomiendan abrazar el movimiento natural del rizo para lograr una imagen más fresca.

La marca especializada en cabello rizado Ouidad sostiene que los rizos bien definidos y con movimiento pueden aportar juventud y personalidad a cualquier edad. Estilistas editoriales de Vogue Beauty remarcan que los cortes ligeros y con textura son clave para rejuvenecer el rostro después de los 50 sin necesidad de cambios drásticos.