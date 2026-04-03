El cepillo de limpieza es uno de los productos indispensables en el hogar, ya que ayuda a mantener un baño impecable y libre de bacterias. Este artefacto suele tener un mango de plástico y cerdas de nailon o PVC, pero en el mercado hay otras opciones más aesthetic por las que lo puedes reemplazar. Estas son las 4 ideas para cambiar la decoración de este espacio y que se vea más moderno.

De acuerdo con un artículo del portal El Cambio Lógico, la tendencia en este 2026 son los cepillos ecológicos, como lo son los que tienen las fibras de coco y tampico, que se pueden utilizar en superficies de materiales elegantes sin dañarlas. Estas son las 4 ideas para reemplazar el bote de basura de tu baño por opciones más aesthetic.

Estas son las ideas de cepillo de baño

1. Escobilla de madera: Este cepillo es ideal para limpiar el escusado. Lo mejor de todo es que sus cerdas de fibra natural no rayan la porcelana. Es un producto de diseño elegante y se adapta a cualquier estilo de baño.

4 ideas para reemplazar el cepillo de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

2. Fibras de coco: Este tipo de cepillo ayuda a eliminar las manchas más difíciles, pero sin rayar las superficies de cerámica o porcelana. Además, son muy resistentes, por lo que es una buena opción.

4 ideas para reemplazar el cepillo de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

3. Fibras de tampico: Las cerdas de este cepillo se obtienen del agave. Este producto es multifuncional, ya que puedes lavar desde lavabos hasta azulejos o revestimientos. Lo mejor de todo es su durabilidad, por lo que no tendrás que preocuparte por comprar constantemente.

4 ideas para reemplazar el cepillo de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

4.Acero inoxidable: Este tipo de cepillos en negro le da un toque elegante y moderno a tu baño. Debido a que está hecho de acero inoxidable, tiene una gran resistencia. Su diseño es muy atractivo, por lo que no solo son hechos para la casa, sino también para la oficina, restaurantes o grandes hoteles.