La puerta tradicional que se abre para un solo lado es muy buena opción, pero existe otra alternativa como lo es la corrediza, que es ideal para los espacios pequeños, como lo podría ser un cuarto de la casa. Por ello, traemos para ti 4 ideas para reemplazar y aprovechar cada centímetro de tu habitación. Conoce las alternativas de tapetes para que tu recámara se vea aesthetic.

De acuerdo con un artículo del portal El Mueble, la puerta corrediza es una alternativa para los espacios pequeños del hogar, ya que no ocupa los 80 centímetros que sí requieren las puertas batientes. Además, existen opciones que se pueden adecuar a las tendencias de interiores, como lo son estas 7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas.

Estas son las opciones para reemplazar la puerta tradicional

1. Tipo granero: Las también conocidas como bypass son un tipo de puertas corredizas que se deslizan una sobre la otra. Su principal ventaja es que el riel no sobresale de la superficie. Puede ser de madera con tintes viejos, lo que le dará un toque rústico.

4 ideas para reemplazar la puerta tradicional de tu cuarto por una corrediza: se ve bien en espacios pequeños|Pinterest

2. Con espejo: Con esta puerta matarás a 2 pájaros de un tiro, ya que no solo ahorrarás espacio, sino que antes de salir de tu dormitorio puedes echarte un ojo para ver tu outfit. El punto a favor es que hará ver más grande el espacio, pese a sus dimensiones pequeñas.

4 ideas para reemplazar la puerta tradicional de tu cuarto por una corrediza: se ve bien en espacios pequeños|Pinterest

3. Paneles japoneses: Si eres fan de la cultura asiática, puedes llevarla a tu hogar sin la necesidad de viajar a este continente, ya que en lugar de una puerta tradicional puedes instalar este tipo de puerta corrediza que te ahorrará mucho espacio.

4 ideas para reemplazar la puerta tradicional de tu cuarto por una corrediza: se ve bien en espacios pequeños|Pinterest

4. Oculta: A este tipo de puerta corrediza también se le conoce como pocket. Lo mejor de todo es que pasará desapercibida para tus invitados, simulando una habitación secreta en el hogar.