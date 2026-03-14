4 diseños de uñas limpias que se ven bien en primavera: lucirás elegante y aesthetic

Las uñas limpias son una tendencia de belleza que todas deberían conocer porque se están haciendo populares porque priorizan el aspecto natural, saludable y pulido de la manicura.

En ese sentido, si quieres sumarte y darle un toque hermoso a tus manos, entonces debes de elegir el diseño de uñas que es seguro y que nunca te va a fallar. Te encantarán porque lucen elegantes y aesthetics como nunca.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas limpias que son tendencia?

Las uñas limpias comenzarán a ser moda en la primavera pero, según la revista de moda Elle, todos ya están comenzando a usarlas desde ahora. ¿Por qué? Son simplemente fascinantes. Algunos diseños de uñas que se ven bien en cortas son:

1. Milky Nails: Uñas estilo leche

Este diseño de manicura se caracteriza por una base blanca translúcida con efecto lechoso que deja ver ligeramente la uña natural, creando un acabado limpio, elegante y muy minimalista. No es un blanco intenso, sino un tono suave y difuminado que da la sensación de uñas saludables y pulidas. En primavera quedan perfectas con estilos frescos y relajados, como vestidos de lino, camisas blancas oversize, jeans claros o conjuntos en tonos neutros como beige, crema y arena.

2. Uñas color rosa bebé con toque traslúcido

Este estilo apuesta por un rosa muy suave y delicado con acabado semitransparente que da un efecto natural y romántico. La uña luce brillante, pulida y femenina sin verse recargada, lo que lo convierte en uno de los diseños favoritos para la temporada. En primavera combina muy bien con outfits románticos como vestidos florales, faldas midi, blusas en tonos pastel o conjuntos en colores claros como lila, durazno o blanco.

Las uñas limpias de bebé: los diseños más tiernos.|(ESPECIAL)

3. Uñas francesas clásicas minis

Este diseño reinventa la clásica manicura francesa con una línea blanca mucho más fina y delicada en la punta de la uña. La base suele ser nude rosado o transparente, lo que crea un efecto elegante, limpio y muy sofisticado. En primavera se ve increíble con looks pulidos y versátiles como trajes ligeros, blusas de seda, vestidos sencillos o conjuntos casuales chic con jeans y blazer.

4. Muted blue nails: Uñas estilo muted

Estas uñas utilizan un tono azul suave y ligeramente grisáceo que transmite calma y elegancia sin ser demasiado llamativo. El acabado suele ser cremoso o brillante, lo que da un aire moderno pero discreto. En primavera combinan muy bien con outfits minimalistas, ropa en tonos neutros, camisas blancas, pantalones de lino o vestidos en colores suaves como gris claro, blanco o azul cielo.