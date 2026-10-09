5 ideas para crear broches para ropa inspirados en los Saja Boys
Dale un giro a tus looks con detalles personalizados de la temática de Saja Boys y arma lindos broches que se ponen fácil y no maltratan la tela.
Renovar el armario no siempre significa comprar cosas nuevas, sino que también se puede transformar la ropa que ya se tiene para aprovecharla al máximo y darle una nueva vida. Y una idea que no falla para conseguirlo sin gastar mucho dinero, son los broches hechos a mano que son un tipo de manualidades inspiradas en los Saja Boys, una tendencia que sigue causando furor y le queda a todas las prendas porque se ponen fácil.
Manualidades de Saja Boys: 5 ideas de broches para la ropa que puedes hacer en casa
- Broches con los rostros de cada integrante. Si no te decides por cuál de los hermanos Saja es tu favorito, está la opción de hacer broches individuales con la cara de cada uno. Imprime ilustraciones en tamaño reducido y sobre opalina para que sean resistentes.
Broche con la temática de Soda Pop. Indiscutiblemente, todo buen admirador de los Saja Boys que salen en KPop Demon Hunters, sabe que su canción más emblemática es "Soda Pop", así que esta idea es el punto de partida perfecta para darle vida a manualidades funcionales. Arma los broches con pequeñas latas de soda y el nombre de la melodía.
Broches de notas musicales y micrófonos de los Saja Boys. Si además de que eres fan de los Saja Boys, sientes una gran pasión por la música, entonces te encantará hacer broches para la ropa con notas musicales, instrumentos y micrófonos. Aquí podrás elegir entre usar foamy o cartulina, dependiendo del uso que vayas a darle.
- Broches de estrellas con estilo KPop. Para combinar con la estética del universo de KPop Demon Hunters y todo lo relacionado con este concepto, crea lindos broches de estrella hechos a mano y que se pueden poner en chamarras o mochilas. La clave para que se vuelvan los accesorios imprescindibles de tus looks, es hacer varias piezas con diferentes colores e ir intercambiando todos los días.
Broches para la ropa con los nombres de los Saja Boys. Si lo que quieres es que todos se enteren de qué tan fan de Saja Boys eres, crea broches para la ropa con los nombres de estos personajes. Solo tienes que hacer pequeños letreros sobre foamy o cartón de colores y poner en donde más te gusten.