5 ideas para crear broches para ropa inspirados en los Saja Boys

Renovar el armario no siempre significa comprar cosas nuevas, sino que también se puede transformar la ropa que ya se tiene para aprovecharla al máximo y darle una nueva vida. Y una idea que no falla para conseguirlo sin gastar mucho dinero, son los broches hechos a mano que son un tipo de manualidades inspiradas en los Saja Boys, una tendencia que sigue causando furor y le queda a todas las prendas porque se ponen fácil.

Manualidades de Saja Boys: 5 ideas de broches para la ropa que puedes hacer en casa