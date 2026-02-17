4 estilos de barba de candado que debes probar según tu estilo en 2026

La barba se ha convertido en uno de los estilos que más impacto han generado en el ambiente varonil, al menos en las nuevas generaciones, en los últimos meses. Se trata de una forma de lucir un rostro más elegante y clásico, motivo por el cual aquí conocerás 4 estilos de barba de candado que sí o sí debes probar este año.

Las barbas de candado tuvieron su auge principal en las últimas décadas, aunque, con la intención de que la moda vuelva a sus bases en este 2026, se espera que la misma aumente su popularidad entre los hombres de 30 a 50 años de edad. Por tal motivo, es preciso que conozcas 4 estilos de barba de candado que no debes olvidar.

¿Cuáles son los mejores estilos de barba de candado para este 2026?

Barba de chivo : Se trata, posiblemente, de la barba de candado más conocida y popular del mundo, por lo que para hacerla es necesaria una recortadora eléctrica que le pueda dar forma al estilo que estás por utilizar.

: Se trata, posiblemente, de la más conocida y popular del mundo, por lo que para hacerla es necesaria una recortadora eléctrica que le pueda dar forma al estilo que estás por utilizar. Barba “real”: Este es un tipo de barba de chivo en la que se utiliza una especie de “parche” en la barbilla, por lo que resulta necesario afeitar el pelo que une a la barba con el bigote para generar una sensación más limpia.

Barba de chivo pequeña : Es un estilo que, aunque extraño, ha ganado mucha popularidad entre los hombres dado que ayuda a que la barbilla luzca más larga, lo cual incentiva un aspecto más decoroso en el rostro de los varones.

: Es un estilo que, aunque extraño, ha ganado mucha popularidad entre los hombres dado que ayuda a que la barbilla luzca más larga, lo cual incentiva un aspecto más decoroso en el rostro de los varones. Barba de chivo sin bigote: Este estilo de barba de candado tiene como característica principal el alargue de la barbilla, por lo que se debe utilizar una recortadora eléctrica con el fin de perfilar la forma de la barba y, después, afeitar el resto del vello.

¿Cuál es la mejor forma de afeitar tu barba?

Expertos en el mundo de la moda y la belleza establecen que lo primero que se debe hacer es peinar el vello facial antes de afeitarlo, esto con la intención de evitar que la recortadora eléctrica tenga un estancamiento. Una vez hecho esto, deberás recordar la línea de tu barba hasta el volumen que más te convenga.