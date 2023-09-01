Tips para hacer crecer la barba con remedios caseros

La barba es para los hombres, como el maquillaje para las mujeres, ya que a muchos los hace lucir bastante bien; sin embargo, hay algunos a los que no les sale ni un pelo, es por eso que les traemos unos tips para hacerla crecer de forma natural y utilizando remedios caseros.

Hay hombres a los que no les crece la barba o simplemente no les sale tupida, así que si quieren lucir una barbilla prominente, a continuación les dejamos unos tips caseros de cuidado personal para que salga más rápido.

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Pero antes, hay que mencionar que el crecimiento de vello facial está determinado por cuestiones genéticas, así que también es importante aceptar cuando no se tiene barba. Es preciso mencionar que los remedios caseros son para adultos y no para adolescentes, ya que los expertos recomiendan dejar que se desarrolle con normalidad.

¿Cuáles son los tips para hacer crecer la barba?

Hay distintos remedios caseros para hacer crecer la barba, pero mucho de esto depende la genética, por ello hay que aclarar que los resultados no son los mismos en todas las personas y pueden variar.

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Primer tip

Hay que moler un jitomate en la licuadora, sin agua. Aplicar la solución en la zona de la barba y dejarla reposar durante 15 o 20 minutos. Posteriormente, enjuagar con agua tibia. Se recomienda llevarlo a cabo cada tercer día.

Tip 2

Utilizar la yema de un huevo y 1/3 de rayadura de zanahoria, mezclar y aplicarla en la zona de la barba, luego hay que dejarla reposar durante 30 minutos y enjuagar con agua tibia. Posteriormente, dar algunas palmadas con agua fría. Este remedio se debe hacer todas las noches durante un mes.

Tip 3

Hervir agua y cuando esté en ebullición, agregar ajo y cebolla picados. Dejarla otros minutos bajo el fuego y luego ponerla a enfriar en el refrigerador durante una noche. Al día siguiente, aplicarlo en el rostro.

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Tip 4

El aceite de ricino puede servir como bálsamo para hacer crecer la barba, además de que previene lesiones dérmicas que pueden afectar el crecimiento de vello facial. Lo mejor de todo es que sus ácidos grasos, ayudan a fortalecer la barba.

Tip 5

Mezclar canela y limón, ya que este último contiene ácido cítrico, calcio y vitamina C, los cuales ayudan a recudir la caspa de la barba, mientras que la canela mejora el flujo de la sangre de los folículos pilosos. La mezcla de ambos ayuda a su crecimiento. Se sugiere usar canela molida y mezclar unas cucharadas de jugo de limón. También es recomendable aplicar la mezcla sobre la barba y dejarla reposar durante 30 minutos.

