Así puedes aprovechar el cartón del papel de baño en tu jardín

Una vez que se termina el papel de baño, al final solamente queda un cilindro de cartón, el cual suele ser desechado a la basura rápidamente, debido a que pensamos que se trata de un artículo que no tiene uso, pero algunos ignoran que podemos aprovechar el elemento en nuestro jardín.

Para que lo puedas usar en tu huerto o plantas, te detallaremos cómo lo debes aplicar; es muy fácil de usar y se convertirá en tu aliado favorito dentro de tu casa.

¿Cómo aprovechar el cartón del papel de baño?

El cartón del papel de baño se destaca por ser un material biodegradable, un factor importante al momento de aplicarlo en el suelo. La realidad es que podemos aprovechar el desecho de diversas formas en el jardín, de las que se destacan las siguientes:

Macetas y semilleros: Ideal para poder germinar semillas desde cero; solamente agrega el sustrato y agua.

Protectores de primeros brotes: Es un elemento que te ayudará a protegerlo del aire, evitando que puedan ser dañados. Solamente insértalo en la planta para activar la barrera física.

Enriquecer tu composta: Para su elaboración se requiere de cartón; puedes usarlo al momento de crear el compost, enriqueciendo sus propiedades para después colocarlo en las plantas. Recuerda trocear el material para colocarlo encima.

Es un material que podemos aprovechar de muchas maneras en tus plantas, siendo una técnica que nos ayudará a disminuir la generación de residuos en la casa.

#eco #compostable ♬ sonido original - Kevin| DLS/ de la selva @kevindls96 ♻️ Antes de tirar los rollos de cartón del papel de baño… espera. Pueden convertirse en algo mucho más útil: pequeños semilleros biodegradables para empezar tus plantas desde cero 🌱 Aquí te va el truco: 1️⃣ Dale forma Aplasta el rollo para hacerlo plano. Luego páralo y presiónalo otra vez para que quede con forma cuadrada. 2️⃣ Haz los cortes ✂️ Corta ligeramente las cuatro esquinas de un lado para crear pequeñas pestañas. 3️⃣ Cierra la base Dobla esas pestañas hacia adentro y listo: ya tienes un mini contenedor. 4️⃣ A sembrar 🌱 Pon tierra, coloca tus semillas (por ejemplo pimiento o tomate), riega un poco y si quieres cúbrelo con plástico para crear un pequeño efecto invernadero. En unas semanas tendrás plantitas fuertes listas para trasplantar. Lo mejor: cuando llegue el momento, puedes sembrar todo el rollo directamente en la tierra, porque el cartón se degrada y además ayuda a conservar humedad en la raíz. #sustentabilidade

¿Qué hacer con los tubos de cartón de papel higiénico?

Además de poder emplearlo en el jardín, el cartón de papel de baño es posible usarlo de otras maneras, ya sea desde un organizador de cajones, portalápices, juguetes infantiles, organizador de cables y más. Saca tu imaginación y creatividad para que puedas aprovechar el elemento fácilmente, un artículo que merece la pena ser empleado.

Si eres amante de las plantas, usa los tips que te recomendamos, ya que le sacarás el máximo provecho al residuo, además de fomentar la disminución de basura al instante. No te quedes con las dudas y úsalo.