Esta es la razón por la que debes rociar vinagre sobre el colchón

El colchón es un elemento importante de nuestra vida y está en contacto directo con nuestro cuerpo. Si bien se cambia la ropa de cama con frecuencia pues la superficie acumula humedad, olor, ácaros, entre otros.

La limpieza del colchón es importante por lo que te vamos a contar sobre un truco casero económico que es muy efectivo. Lo que debes hacer es rociar vinagre blanco para ayudar a neutralizar olores, refrescar la superficie y complementar su mantenimiento periódico.

¿Por qué debes rociar vinagre en el colchón?

Primero tenemos que mencionar que el vinagre blanco tiene ácido acético, un compuesto con propiedades antibacterianas y antifúngicas. Es por esto que puede reducir la presencia de microorganismos y a neutralizar olores en distintas superficies del hogar.

También el vinagre contribuye a eliminar olores producidos por el sudor, la humedad y el uso constante. El vinagre tiene estos beneficios:

Ayuda a neutralizar olores acumulados.

Contribuye a refrescar la superficie del colchón.

Puede complementar la limpieza habitual sin productos agresivos

Aprende a cuidar tu colchón para que te dure más años.|(Canva)

Esta es una alternativa muy económica para poder mantener tu colchón en buenas condiciones. Si rocías vinagre en esta superficie, obtendrás beneficios como:

Ayuda a neutralizar olores: combate el olor a humedad y transpiración.

Contribuye a una limpieza más profunda: complementa el mantenimiento habitual.

Puede ayudar a reducir algunos microorganismos presentes en la superficie.

No deja residuos químicos agresivos.

Es económico y fácil de aplicar.

La aplicación es la siguiente:

Debes retirar las sábanas, fundas y protectores. Coloca el vinagre blanco en un pulverizador limpio. Luego vas a rociar una capa ligera sobre la superficie del colchón, pero procura no empapar. Debes dejar actuar durante 15 a 30 minutos. Permití que se seque completamente en un ambiente ventilado. En lo posible expone al aire y la luz natural.

Se recomienda hacer esto una vez al mes para mantener el colchón en buenas condiciones.