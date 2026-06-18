Los mejores 5 consejos para potenciar tus perfumes y que duren por 24 horas

Muchas personas son las que buscan cómo potenciar los perfumes, ya que con el paso del día es posible percibir que el aroma comienza a disminuir, con la finalidad de que las fragancias puedan permanecer hasta 24 horas.

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Para que lo puedas lograr, te detallaremos los mejores 5 consejos que puedes usar, alternativas que van a marcar un cambio importante en tus jornadas, así que toma nota para que lo apliques.

¿Cómo potenciar los perfumes por 24 horas?

Ahora es posible potenciar los perfumes que tienes en casa, logrando que su aroma perdure hasta por 24 horas, en especial durante el verano, temporada en la que buscamos tener un gran aroma. Para que lo puedas lograr, considera aplicar los mejores 5 consejos:

Aplica en zonas estratégicas: Coloca en la parte interna de codos, muñecas, cuello y por detrás de las orejas, permitiendo que el aroma sea más perceptible.

Aplica después de bañarte: Ya que, al abrirse los poros, va a retener mejor el producto aromático, haciéndolo más notorio en el día.

Usa crema hidratante: Al aplicar crema en la piel, para después perfumarla con tu fragancia favorita.

La forma en que guardas el perfume: Opta por guardarlo lejos del calor; esto ayudará a que no se deteriore tan rápido. Procura que sean en espacios frescos, secos y oscuros.

Selecciona perfumes cítricos con ciertos elementos: Para una mayor duración, opta por aquellos que contengan neroli y bergamota; tienen una mejor fijación a la piel.

¿Qué pasa si se frota el perfume?

Seguramente te ha pasado que, al aplicar tu perfume en las muñecas, suelen frotarlo, una práctica muy normalizada, pero que los expertos recomiendan evitar. Esto se debe a que la fricción y el calor generado rompen las partículas aromáticas, generando que rápidamente desaparezcan de la piel.

Con los mejores 5 consejos lograrás potenciar tus fragancias, permitiendo que el aroma dure por 24 horas sin ningún problema, tips que debes aplicar en tu jornada para tener un mejor funcionamiento.