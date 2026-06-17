5 manualidades fáciles y económicas que tus hijos pueden hacer para sorprender a papá este Día del Padre

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina, por lo que muchas familias han comenzado a prepararse para sorprender a papá y celebrarlo sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero. Una excelente alternativa es crear regalos hechos a mano por los mismos niños, ya que, además de ser económicos, les permite a tus hijos expresar su cariño de manera única. Es por eso que traemos para ti 5 ideas increíbles para que tus hijos puedan expresar todo el amor con su creatividad a su papá en este día tan especial.

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5 manualidades fáciles y económicas para que tus hijos sorprendan a su papá el Día del Padre

Estas cinco manualidades harán que los niños la pasen bien y demuestren todo el cariño a su papá el Día del Padre:

1. Tarjeta personalizada con mensajes especiales

Las tarjetas son unos de los regalos más significativos porque transmiten las emociones y sentimientos por alguien de forma directa. Lo mejor de todo es que solo necesitas hojas, colores, marcadores y mucha diversión. Los niños pueden escribir los mensajes y dibujar a su papá junto a este.

|Pinterest Johana Pardo

2. Portarretratos hecho con palitos de madera

Este es un clásico y siempre es emocionante para un padre ver que sus hijos crean y desarrollan sus talentos creativos. Solo se necesitan palitos de madera, pegamento, una foto de tu hijo junto a su papá y listo.

|Pinterest Iluveit.com

3. Taza decorada con dibujos infantiles

Aquí tienes dos opciones; una podría ser que pongas a tus hijos a dibujar en una hoja normal de papel con marcadores y después, en una tienda donde impriman tazas, pedir que coloquen el dibujo de tu hijo. La segunda opción es comprar una taza blanca y con marcadores especiales para cerámica, poner a los niños a dibujar.

|Pinterest innovakshop

4. Llavero artesanal con goma EVA o fieltro

Los llaveros son fáciles de hacer y requieren pocos materiales. Los niños pueden crear diseños relacionados con los gustos de su papá que seguro le van a encantar.

|Pinterest Ednita

5. Frasco de los recuerdos felices

Necesitas un frasco reciclado y pequeños papeles de colores donde los niños escriban recuerdos, anécdotas o razones por las que quieren a su papá.