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Los signos premiados por el universo del 18 al 25 de junio gracias a la alineación de Mercurio y Marte

Mercurio y Marte se encuentran alineados en sextil. Este evento astrológico es muy favorable y potencia la buena suerte de varios signos del zodiaco.

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|Producción TV Azteca

Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

La semana del 18 al 25 de junio de 2026 estará influenciada por una de las alineaciones más favorables del momento: el sextil entre Mercurio en Cáncer y Marte en Tauro. Este aspecto de 60 grados conecta a dos signos del zodiaco de elementos compatibles (agua y tierra), generando una energía que favorece la planificación, la acción inteligente y la concreción de objetivos que venían desarrollándose desde semanas anteriores.

Según la astrología, cuando Mercurio y Marte colaboran mediante un sextil, las ideas encuentran la manera de transformarse en acciones concretas. Mientras el primer planeta aporta estrategia, análisis y capacidad de comunicación, el segundo brinda impulso, determinación y perseverancia.

Como resultado, muchas personas podrán avanzar en proyectos importantes, resolver asuntos pendientes y aprovechar oportunidades que se presenten entre el 18 y el 25 de junio. Estos son los signos más afortunados.

Los 6 signos premiados por el universo gracias al sextil entre Mercurio en Cáncer y Marte en Tauro

  1. Tauro: Marte en tu signo fortalece tu capacidad de acción y determinación. Será una semana ideal para iniciar proyectos, negociar acuerdos y dar pasos firmes hacia objetivos personales.
  2. Cáncer: Mercurio en tu signo potencia tu capacidad para expresar ideas y defender tus intereses. Tendrás claridad para tomar decisiones importantes y confianza para avanzar en asuntos pendientes.
  3. Virgo: uno de los signos más beneficiados por la combinación entre tierra y agua. Las oportunidades vinculadas con trabajo, organización y objetivos concretos tendrán excelentes perspectivas.
  4. Escorpio: tu intuición y capacidad estratégica estarán especialmente fortalecidas. Será un excelente momento para tomar decisiones financieras o profesionales con visión de futuro..
  5. Capricornio: el sextil favorece la estabilidad y el progreso sostenido. Tendrás la posibilidad de avanzar en metas importantes mediante esfuerzo constante y planificación inteligente.
  6. Piscis: la energía disponible te ayudará a convertir intuiciones en acciones concretas. Un proyecto personal o creativo podría comenzar a mostrar resultados alentadores.

¿Cuál es la energía disponible de la alineación de Mercurio en Cáncer y Marte en Tauro en junio 2026?

Desde la astrología, el sextil entre Mercurio y Marte es un aspecto asociado con la capacidad de actuar de manera estratégica y eficiente. La energía disponible combina sensibilidad, inteligencia práctica, perseverancia y capacidad para construir resultados duraderos.

Mercurio representa la comunicación, los pensamientos, el aprendizaje y la planificación. Marte simboliza la acción, la iniciativa y la fuerza de voluntad. Cuando ambos planetas se encuentran en sextil, generan una influencia favorable para:

  • Tomar decisiones importantes con claridad.
  • Resolver problemas mediante soluciones prácticas.
  • Negociar acuerdos y alcanzar consensos.
  • Iniciar proyectos con bases sólidas.
  • Mejorar la comunicación en todos los ámbitos.
  • Transformar ideas en resultados concretos.
  • Avanzar con constancia hacia objetivos de largo plazo.

La compatibilidad entre Cáncer (signo de agua) y Tauro (signo de tierra) fortalece especialmente los proyectos que requieren paciencia, compromiso y estabilidad. Entre el 18 y el 25 de junio, esta energía puede traducirse en avances significativos para quienes estén trabajando en metas personales, profesionales o materiales.

Es un período favorable para planificar, organizar recursos y dar pasos concretos hacia objetivos importantes. Durante estos días, el universo parece premiar especialmente a quienes estén dispuestos a transformar sus ideas en acciones reales.

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