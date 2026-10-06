4 ideas de cortes Blunt Bob para darle movimiento natural y lucir más joven al instante

Si quieres renovar tu melena con un corte que se vea moderno y elegante, el Blunt Bob puede ser una alternativa ideal para conseguir una apariencia más fresca sin perder sofisticación. Su acabado recto puede adaptarse a diferentes largos, texturas y formas de peinarlo. Si te gustan las distintas versiones del bob, también puedes conocer estas ideas de cortes bob con flequillo de lado para rejuvenecer el rostro .

De acuerdo con Vogue México, el Blunt Bob se mantiene como una propuesta actual gracias a su forma definida y versatilidad. Aunque se caracteriza por una base recta, puede llevarse con diferentes acabados para aportar movimiento y adaptarse a distintos estilos personales.

¿Cómo llevar el Blunt Bob para conseguir más movimiento?

La clave está en combinar la estructura del corte con la manera de peinarlo. Unas ondas ligeras, puntas con movimiento o una textura natural pueden suavizar el acabado recto y crear una apariencia más dinámica. Si buscas otras alternativas para darle cuerpo a tu cabello, también puedes inspirarte en estos cortes bob con volumen .

Blunt Bob corto con puntas hacia afuera.|(Especial/Pinterest)

1. Blunt Bob corto con puntas hacia afuera

Si buscas un cambio visible, puedes llevar el corte ligeramente por debajo de la mandíbula. Peinar las puntas hacia afuera aporta movimiento alrededor del rostro y evita que el resultado se vea demasiado rígido. Es una opción moderna que puede favorecer especialmente a quienes disfrutan de los looks definidos.

2. Blunt Bob midi con ondas suaves

Para quienes prefieren conservar un poco más de longitud, el Blunt Bob midi permite jugar con diferentes peinados. Las ondas suaves rompen la línea recta del corte y aportan una sensación de mayor movimiento, sin perder el acabado pulido característico de este estilo.

3. Blunt Bob con raya lateral

Cambiar la posición de la raya puede modificar por completo la apariencia de la melena. Una raya lateral puede aportar mayor volumen visual en la parte superior y crear un marco diferente alrededor del rostro. Puedes acompañarla con un acabado ligeramente despeinado para conseguir un resultado más natural.

Blunt Bob midi con ondas suaves, Blunt Bob con raya lateral y Blunt Bob con textura natural.|(Especial/Pinterest)

4. Blunt Bob con textura natural

No necesitas utilizar herramientas de calor para sacar partido a este corte. Si tu cabello tiene ondas o textura, puedes aprovecharlas y dejar que la base recta del Blunt Bob contraste con un acabado más relajado y desenfadado. De esta manera, el corte conserva su estructura, pero luce mucho más dinámico.

¿Por qué el Blunt Bob puede rejuvenecer la apariencia?

El efecto no depende únicamente del largo, sino de cómo se combina la estructura del corte con la textura y el movimiento del cabello. Un acabado demasiado rígido puede endurecer las facciones, mientras que unas ondas ligeras o puntas con movimiento ayudan a suavizar el conjunto.

Druni también destaca la versatilidad del Blunt Bob y sus distintas posibilidades de adaptación, por lo que puedes elegir una versión más pulida o apostar por un acabado con textura para conseguir una imagen fresca y actual.

Así, elegir el largo adecuado y acompañarlo con el peinado correcto puede convertir al Blunt Bob en una alternativa sencilla para renovar la apariencia de la melena, aportar movimiento natural y conseguir un look moderno sin necesidad de hacer un cambio extremo.