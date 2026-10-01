4 ideas de cortes bob con flequillo de lado para rejuvenecer el rostro y lucir sofisticada al instante

Si buscas un cambio de look que refresque tu imagen sin transformar por completo tu melena, el bob con flequillo de lado puede ser una alternativa sofisticada y fácil de adaptar. Esta combinación aporta movimiento alrededor del rostro, ayuda a crear un marco visual en la zona de los ojos y permite jugar con diferentes largos y texturas. La clave está en encontrar la versión que mejor acompañe tus facciones y tu estilo personal.

De acuerdo con InStyle, el bob con flequillo de lado es una propuesta versátil que puede llevarse con diferentes acabados y longitudes. El flequillo lateral aporta dinamismo al corte y puede integrarse de manera natural con el resto de la melena, ya sea con un acabado pulido o con mayor textura.

Uno por uno, los cortes bob con flequillo de lado que estilizan el rostro

1. Bob recto con flequillo lateral largo

El bob recto aporta una estructura definida, mientras que el flequillo largo peinado hacia un costado suaviza la transición alrededor de la frente y los pómulos. Es una opción ideal si buscas un resultado elegante y sencillo de mantener. Puedes llevar las puntas completamente pulidas o ligeramente despeinadas.

Bob recto con flequillo lateral largo y French bob con flequillo de lado.|(Especial/Pinterest)

2. French bob con flequillo de lado

El clásico bob francés adquiere una apariencia diferente cuando se combina con un flequillo lateral. Su longitud corta y su acabado ligeramente desenfadado crean un look sofisticado, especialmente si se deja el fleco con algo de movimiento en lugar de llevarlo completamente pegado al rostro.

3. Bob midi con flequillo lateral desfilado

Para quienes prefieren conservar algunos centímetros de cabello, el bob midi ofrece mayor versatilidad. El flequillo desfilado aporta ligereza y movimiento, mientras que la longitud permite cambiar de peinado con facilidad. Puedes llevarlo liso, con ondas suaves o aprovechando la textura natural.

4. Bob en capas con flequillo de lado

Si buscas una melena con más movimiento, las capas pueden ser el complemento ideal. El flequillo lateral se integra con las capas para crear una transición fluida y evitar que el corte luzca demasiado rígido. Es una propuesta especialmente interesante para cabellos que necesitan mayor dimensión.

Lecturas también ha destacado diferentes tipos de flequillo que pueden combinarse con cortes bob a capas, una fórmula que permite adaptar el resultado a distintos estilos y conseguir una melena con más movimiento.

Bob midi con flequillo lateral desfilado y Bob en capas con flequillo de lado.|(Especial/Pinterest)

¿Cómo elegir un bob con flequillo de lado?

Más que buscar un corte que funcione de la misma manera para todas, lo importante es considerar la textura, el volumen y el largo de tu cabello. Un flequillo lateral largo puede ofrecer un cambio más discreto, mientras que uno desfilado puede aportar mayor ligereza y movimiento.

Así, combinar correctamente el largo del bob con la forma del flequillo puede convertirse en un pequeño cambio capaz de renovar la apariencia de la melena, aportando un acabado moderno, femenino y sofisticado sin necesidad de recurrir a una transformación extrema.