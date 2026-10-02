4 ideas de cortes bob con volumen para darle cuerpo y movimiento natural al cabello desde la raíz

Si buscas renovar tu melena sin apostar por un cambio demasiado drástico, el corte bob con volumen puede convertirse en una de las opciones más favorecedoras. Su estructura permite jugar con diferentes longitudes, capas y texturas para conseguir que el cabello se vea con más cuerpo, movimiento y densidad desde la raíz.

De acuerdo con ¡HOLA!, existen distintas versiones del bob que pueden favorecer especialmente a los cabellos finos , ya que algunos diseños ayudan a crear una sensación visual de mayor abundancia. La clave está en elegir una forma que conserve densidad en las puntas y aporte movimiento sin restar demasiado peso a la melena.

Uno por uno, los cortes bob con volumen que dan cuerpo al cabello

1. Bob corto y contundente

El bob corto de acabado recto es una alternativa ideal para quienes buscan que el cabello se perciba más denso y compacto. Al mantener las puntas en una línea definida, la melena adquiere una apariencia de mayor grosor, mientras que la longitud corta evita que el peso aplaste las raíces.

Puedes llevarlo completamente liso para conseguir un acabado pulido o añadir unas ondas suaves para potenciar el movimiento.

Bob corto y contundente y Bob con capas suaves.|(Especial/Pinterest)

2. Bob con capas suaves

Si prefieres una melena con más dinamismo, el bob con capas ligeras puede aportar movimiento sin eliminar por completo la sensación de densidad. Las capas estratégicamente distribuidas permiten que algunos mechones se eleven y creen una apariencia más voluminosa.

Este estilo funciona especialmente bien con un acabado ligeramente despeinado, ya que la textura ayuda a que el cabello no se vea plano.

3. Bob redondeado con volumen en la coronilla

El bob de silueta redondeada concentra parte de su volumen en la zona superior y los laterales. Su forma ayuda a crear una apariencia más abundante, especialmente cuando se seca el cabello levantando las raíces con un cepillo.

Además, puede adaptarse a diferentes texturas y llevarse con las puntas ligeramente hacia dentro para conseguir una silueta definida y elegante.

4. Bob texturizado con puntas ligeras

Para quienes buscan un acabado más natural, el bob texturizado permite incorporar movimiento mediante puntas ligeramente desfiladas. A diferencia de un corte completamente recto, esta versión consigue una apariencia menos rígida y puede favorecer las ondas naturales.

Unas ondas suaves o un acabado despeinado pueden hacer que el cabello gane dimensión sin necesidad de recurrir a demasiado volumen artificial.

Bob redondeado con volumen en la coronilla y Bob texturizado con puntas ligeras.|(Especial/Canva)

En este sentido, InStyle también destaca el short blunt bob, una versión corta y de líneas contundentes que apuesta por conservar una apariencia compacta en las puntas. Su estructura puede ayudar a que el cabello se vea visualmente más lleno, especialmente cuando se combina con un acabado pulido y una longitud bien definida.

¿Cómo llevar un bob para conseguir más volumen desde la raíz?

Más allá del corte, la forma de peinar el bob también puede marcar la diferencia. Secar las raíces hacia arriba, utilizar productos ligeros y crear ondas suaves son algunos recursos para potenciar el cuerpo sin apelmazar la melena.

Lo importante es adaptar la longitud, las capas y la textura a las características naturales del cabello. Así, el bob puede convertirse en un corte práctico para conseguir más cuerpo, movimiento y una apariencia naturalmente abundante.