4 ideas de cortinas elegantes para salas modernas y con paredes blancas que se ven hermosas

Si tienes las paredes blancas en casa y no sabes cómo combinar tus cortinas para que luzcan bien, puedes apostar por una de estas 4 ideas fáciles de aplicar que transformarán tu espacio. El resultado: una casa más elegante, moderna… y con ese toque aesthetic que nunca falla.

Las mejores ideas de cortinas elegantes para una sala moderna con paredes blancas

De acuerdo con Magda Martínez, una experta en diseño de interiores , las cortinas blancas no están pasadas de moda porque iluminan y combinan con todo, pero es importante saber combinarlas. En una entrevista con El Mueble , señaló cuáles eran los trucos:

1. Cortinas sheer (traslúcidas) en tonos neutros

Elige cortinas blancas para lucir elegante.|(ESPECIAL/Pinterest)

Colores como blanco roto, beige o gris claro. Solo debes instalar una barra metálica delgada (negra o dorada) lo más cerca del techo posible y deja que la tela caiga hasta el piso. Se ven ligeras y luminosas. La luz natural entra suavemente, creando un ambiente relajante y minimalista.

2. Cortinas dobles (sheer + blackout)

Así lucen las Cortinas dobles (sheer + blackout)|Pinterest

Combina una capa ligera con otra más gruesa en tonos como gris, arena o incluso negro. Usa un riel doble: la cortina ligera va pegada a la ventana y la gruesa por fuera. Dan un efecto hotel de lujo. De día se ve suave y elegante; de noche, más sofisticado y privado.

3. Cortinas de lino natural

Cortinas de lino para la sala.|Pinterest

El lino en tonos crudos o tierra está muy en tendencia. Colócalas con ojillos grandes en una barra de madera clara o negra para reforzar el estilo moderno-natural. Aportan textura y calidez. La sala se siente acogedora pero sin perder el toque moderno.

4. Paneles japoneses (cortinas tipo panel)

Ideales para ventanales grandes o puertas corredizas. Se instalan en rieles en el techo, con paneles rectos que se deslizan horizontalmente. Muy limpias y estructuradas. Dan un aire sofisticado y arquitectónico, perfecto para espacios modernos.

Cómo poner unas cortinas para la temporada de calor (y que siempre esté fresco)

Para poner cortinas en tu casa en temporada de calor y que se mantenga lo más fresco posible puedes optar por opciones diferentes a las telas pesadas. Architectural Digest recomienda usar:

Persianas combinadas con telas.

Elegir colores claros

Cortinas de algodón, cáñamo, lino o seda.

Expertos en decoración y mantenimiento del hogar también recomiendan ventilar la casa desde temprano, abriendo puertas y ventanas durante el amanecer y el anochecer, y cerrar todo cuando llegue la hora del calor, que en México va desde las 11 am a las 4 o 5 pm.