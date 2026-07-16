4 ideas para centros de mesa fáciles de hacer para fiesta de graduación

Estamos en una de las temporadas más importante para los estudiantes, pues la gran mayoría están por completar su curso escolar y hay de todo, desde los que avanzan a un grado, hasta los que terminan un nivel de educación, siendo este un gran logro para los chicos.

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Dentro de las celebraciones, muchas veces el tiempo puede jugar en nuestra contra, por ello, te compartiremos una lista de centros de mesa fáciles y que son ideales para las fiestas, reuniones y comidas con motivo de la celebración de la graduación.

Ideas para hacer un centro de mesa de graduación sencillo

Para una graduación, es importante destacar los colores clásicos de este logro académico, donde se asocia el negro, dorado, plata y blanco, por lo que te compartiremos 4 opciones sencillas, económicas y sobre todo bonitas.



Cilindros iluminados con birrete

Una de las tendencias son estos cilindros, donde necesitarás un florero cilíndrico de vidrio o plástico transparente, luces LED de hilo, perlas de gel, cartulina negra y agua.

Procedimiento: Recorta un cuadrado y tira de la cartulina negra para armar un “birrete” y pégalo como tapa del cilindro. Mete la serie de luces encendida dentro del frasco y puedes rellenarlo con agua y perlas flotantes, además de que puedes dejarlas solas como un bonito adorno de noche.

Frascos rústicos con siluetas

Otra opción sencilla y llamativa son los frascos, como los que solemos guardar de mermelada, mayonesa, café, etc… Además del frasco necesitarás pintura acrílica, listón de satín, cartulina y una brocheta con el año en que se gradúa tu personita.

Procedimiento: Pinta los frascos por dentro para que conserven el brillo exterior o puedes dejarlos transparentes. Amarra un lazo alrededor del cuello del frasco y posteriormente pega los números del año actual en palitos de madera o ponlos dentro junto a flores artificiales o de papel.

Base de globos

Esta alternativa es ideal si buscas mucho volumen, colores y cuentas con un presupuesto justo pues necesitarás globos pequeños (del color de tu elección), palitos para globo, silicón y estrellas de cartulina metálica.

Procedimiento: Infla cuatro globos del mismo tamaño y únelos en cruz para formar una base estable. Pon un globo más grande al centro y también sujétalo al palito. Finalmente decora el contorno con tiras de papel china para ocultar los nudes y pega un listón en con el nombre de la generación.

Macetas con fotografías

Finalmente, puedes probar con macetas, representando el cómo los graduados han llevado su crecimiento dentro de la escuela, siendo que hay macetas para todo tipo de bolsillos. Necesitarás macetas pequeñas de barro o plástico así como espuma floral, palitos de madera y fotos del graduado impresas en papel.

Procedimiento: Puedes pintar las macetas de color dorado, negro o dejarlas en su color original. Coloca el bloque de espuma dentro de la maceta. Pega las fotos en los palitos de madera y colocalas con diferentes alturas. Finalmente puedes cubrir la superficie con papel picado para un acabado visualmente amigable.