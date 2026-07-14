4 ideas para personalizar la funda de tu celular de los Saja Boys, los villanos de KPop Demon Hunters

No cabe duda de que el impacto que tuvo Kpop Demon Hunters ha sido enorme, incluso a un año de su estreno. Personajes como Rumi, Zoey y Mira siguen siendo de los favoritos de todos los niños y niñas. Sin embargo, los Saja Boys no se quedan atrás ya que los icónicos villanos de esta película han cobrado gran relevancia, incluso hoy en día muchos niños utilizan productos de ellos, recrean sus trajes y accesorios. Es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 maneras distintas de personalizar la funda de tu celular con la imagen de los intérpretes de “Soda Pop”.

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Kpop Demon Hunters: Ideas fáciles y bonitas para decorar el celular con la imágen de los Saja Boys

Estas ideas son creativas, originales y sin duda alguna le darán un estilo único a tu funda. Recuerda que puedes personalizarla de la manera en la que desees y echar a volar tu creatividad utilizando los materiales y colores que prefieras.

Saja Boys: Funda de celular en diversos colores por personaje

Esta idea consiste en hacer tu propia funda. Si bien, ya existen algunas que venden en el mercado, hacerla es una manera muy divertida de tener una actividad recreativa. Necesitarás una funda transparente con el modelo de tu celular. En internet buscarás una imagen de cada integrante de los Saja Boys (que cada una sea en un color distinto) la recortarás del tamaño de tu celular y la colocarás dentro de la funda transparente. Con esta idea tendrás varias fundas sin la necesidad de gastar.

Saja Boys: Funda de celular con imagen horizontal de los personajes

Esta idea es similar a la anterior. Realizarás el mismo proceso; sin embargo deberás imprimir una imagen que contenga a todos los integrantes de los Saja Boys. Sin embargo, la imagen deberá estar en tamaño horizontal y abarcar toda la funda transparente para que no quede ningún hueco vacío. No es necesario que utilices pegamento.

Saja Boys: Funda de celular armada como rompecabezas

Esta idea consiste en armar una funda de celular con stickers. La base deberán ser piezas de rompecabezas que armen un fondo en el color que tu desees. Puede ser en tono morado o lila ya que este es el que representa la película de Kpop Demon Hunters. Una vez que tengas la base lista coloca stickers de los Saja Boys encima y decora con lo que prefieras; incluso puedes poner letras y formar tu nombre; o bien; stickers de otros diseños.

Saja Boys: Funda de celular con stickers

Esta idea consiste en hacer un collage con las con tus personajes favoritos de los Saja Boys. Puedes organizar las imágenes colocando tres; una arriba, otra abajo y la última en el centro; los espacios vacíos los puedes llenar con stickers de otros diseños; esto hará que la funda luzca única y con un gran toque personal.