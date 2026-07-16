3 ideas de decoración elegante con globos; ideales para graduación
¡Felicidades por la graduación! Estas son algunas ideas con globos que puedes tomar si piensas hacer un evento para celebrar:
Estamos seguros de que los próximos días se sentirá un ambiente de festejo pues muchos chicos están por terminar su curso escolar y sí, muchos se estarán graduando, siendo este uno de los momentos más importantes dentro de la vida académica, pues no es un logro menor.
Te puede interesar: 4 ideas para centros de mesa fáciles de hacer para fiesta de graduación
Ya sea desde kinder hasta universidad, concluir un grado o un ciclo es motivo de celebración, por lo que te compartiremos algunas ideas para que logres una decoración elegante con globos con motivo de las fiestas, comidas o reuniones de graduación.
Ideas para decorar con globos una graduación:
Decorar un evento de graduación es un reto complicado, pero alternativas como los globos pueden hacer de este desafío algo complicado, por ello te compartiremos tres ideas que podrás replicar a la perfección y lograr un gran resultado visual y creativo.
- Pared / Fondos para fotos: El espacio donde todos se querrán fotografiar debe lucir único y con una buena dimensión, por lo que te recomendamos combinar globos de látex de distintos tamaños para darle una buena textura. Para este tipo de decoraciones son importantes los colores metálicos y el complemento con tiras de papel.
@inflatedecoratecelebrate Come Set Up a Stunning Balloon Garland Backdrop with Me! 🎈✨| DIY Balloon Decor Tutorial . . . #balloonGarland #balloontutorial #partyinspo #balloonideas #balloondecor ♬ 8TEEN sped up - kiki 🫶🏼
- Pared Shimmer con marco de globos: Puedes usar un panel de lentejuelas brillantes como fondo y enmarcarlos con un arco de lobos negros y dorados para que de una sensación de gala sofisticada.
Es ideal usar globos de foil gigantes, así como globos metálicos con el año de la generación, así como siluetas de birretes a los lados que acompañen la celebración.
@arcadiaballoonco If only it was this quick to put the shimmer wall together… the results make it worth it though 😅 #balloongarland #shimmerwall #eventsetup #smallbusinessowner #satisfyingvideo ♬ The Spins X The Other Side x Kids - darcy stokes
- Entradas y pasillos: Si buscas algo un poco más discreto, puedes dar la bienvenida con un pasillo diseñando un arco utilizando globos para dar la bienvenida en la entrada de tu hogar o espacio donde celebrarás la graduación.
Es ideal contar con columnas que refuercen la idea de los arcos, por lo que este puede ser una decoración visual más atractiva y menos invasiva para una sala de estar.
@burbujas.magicas Como hacer un arco de globos sin Estructura Te comparto el paso a paso para realizar esta bonita decoración, usaras 120 Globos, 60 Globos de cada color de 12 Pulgadas. Guarda este video para cuando necesites realizarlo Arco de globos, arco con globos, decoración de fiestas, decoración de eventos #comohacerunarcodeglobos #arcoconglobos #decoraciondefiestas #decoraciondeeventos #comohacerunadecoracionconglobos #decoraciondeeventosmexico ♬ Annita - Anna:3🐣